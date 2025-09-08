Νέα σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «Maestro» βρίσκεται υπό ανάπτυξη, σύμφωνα με ανάρτηση του δημιουργού της, Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Ο σκηνοθέτης έγραψε στο Instagram: «Η ώρα πλησιάζει. Νέα σεζόν. Επεισόδιο 1-Maestro in Blue. Άρχισαν οι πρόβες! Μείνετε συντονισμένοι!»

Την ανάρτησή του ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης συνοδεύει με δύο φωτογραφίες: στη μία φαίνεται ο ίδιος μαζί με την πρωταγωνίστρια της σειράς, Κλέλια Ανδριολάτου, ενώ στην άλλη το σενάριο του πρώτου επεισοδίου, το οποίο έχει τον τίτλο «Η εποχή των τεράτων».