Ένας 57χρονος άνδρας έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στην Ουμπρίκε της Ανδαλουσίας, κατά τη διάρκεια του ετήσιου ισπανικού φεστιβάλ Toro del Gayumbo, όταν δέχτηκε επίθεση από ταύρο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα, γύρω στις 6:30 μ.μ., όταν ο ταύρος με το όνομα Mosquetero αφέθηκε ελεύθερος στους δρόμους της πόλης. Το θύμα, ντυμένο απλά με σορτσάκι και μπλούζα, προσπάθησε απεγνωσμένα να σωθεί σκαρφαλώνοντας στα κάγκελα παραθύρου ισόγειας κατοικίας. Ωστόσο, ο ταύρος τον χτύπησε με δύναμη, τον έριξε στο έδαφος και στη συνέχεια τον κάρφωσε επανειλημμένα με τα κέρατά του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ το δεξί του παπούτσι εκσφενδονίστηκε από την πρώτη επαφή του με το ζώο. Παρά τη γρήγορη μεταφορά του σε κοντινό ιατρικό κέντρο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή και ο θάνατός του ανακοινώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ.

Ο δήμος της Ουμπρίκε αντέδρασε άμεσα, κηρύσσοντας ημέρα πένθους και ακυρώνοντας τα πυροτεχνήματα που είχαν προγραμματιστεί για τον εορτασμό της πολιούχου. Οι σημαίες στα δημόσια κτίρια τέθηκαν μεσίστιες, ενώ οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους σε ενότητα και σεβασμό προς την οικογένεια του θύματος.

Παράλληλα, το δυστύχημα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Κάτοικοι κατηγόρησαν τη δημοτική αρχή ότι επιμένει να επιτρέπει εκδηλώσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στο όνομα της «παράδοσης». Όπως τόνισε μια κάτοικος, «πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο δυστύχημα, καθώς η απελευθέρωση ενός ταύρου σε δρόμο με κατηφόρα είναι επικίνδυνη τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα».

Το συγκεκριμένο γεγονός δεν είναι μεμονωμένο. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί πολλοί θάνατοι σε παρόμοια φεστιβάλ στην Ισπανία. Μόνο το 2022, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εορτασμούς στην Κάδιθ και στο Καστεγιόν, όπου μάλιστα σε μια περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ταύρος με αναμμένα φλεγόμενα αντικείμενα στα κέρατα.

Παρά τις επικρίσεις και τις εκκλήσεις φιλοζωικών οργανώσεων για τον τερματισμό αυτών των εθίμων, τα φεστιβάλ ταυροδρομίας παραμένουν βαθιά ριζωμένα σε αρκετές ισπανικές περιοχές, θεωρούμενα μέρος της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, κάθε νέο δυστύχημα ενισχύει τη συζήτηση για το αν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η παράδοση ή να μπει οριστικό τέλος.