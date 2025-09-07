Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, στο ρεύμα προς Αθήνα, με έναν ευτυχώς όχι σοβαρά τραυματία ερευνούν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περί τις 05:00 τα ξημερώματα με τον οδηγό Ι.Χ. αυτοκινήτου να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του, αυτό να εκτρέπεται της πορείας του και τελικά να αναποδογυρίζει στο οδόστρωμα. Για καλή του τύχη, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και βγήκε μόνος του από το αναποδογυρισμένο όχημα, ενώ το πλήρωμα από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο απλά του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ, ενώ αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δουν τι ακριβώς συνέβη.

Για περίπου μία ώρα ήταν κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας, μέχρι να απομακρυνθεί το Ι.Χ. αυτοκίνητο.