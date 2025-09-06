Συνελήφθη χθες, Παρασκευή, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ένας νεαρός ως υπαίτιος της φωτιάς που ξέσπασε στις 4 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα του Δήμου Δυτικής Λέσβου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Ο συλληφθείς κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.062,50 ευρώ. Παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.