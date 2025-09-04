Δύο εστίες φωτιάς είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στον οικισμό Βρίσα στη Λέσβο.

Η φωτιά καίει δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση. Οι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε πριν λίγο στους κατοίκους της περιοχής για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρίσα της περιφερειακής ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρίσα της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025

Στο σημείο έχουν φτάσει εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.