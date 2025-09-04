Φωτιά έχει ξεσπάσει σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Οι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα.

Η φωτιά σύμφωνα με το voria.gr καίει στο εσωτερικό της επιχείρησης με τους καπνούς να είναι ορατοί ακόμα και από τον Άγιο Μάμα.

Μήνυμα για επικίνδυνους καπνούς έχει σταλεί και από το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα.