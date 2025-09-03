Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε αγροτοδασική περιοχή στο Αβράμιο Μεσσήνης, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχημάτων, καθώς και εναέριων μέσων: 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.