Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση επί της οδού Χρυσοστόμου στο Περιστέρι τέθηκε υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 19:25 σε κατάστημα με υφάσματα και λευκά είδη, επεκτεινόμενη στο ισόγειο, τον πρώτο όροφο και το δώμα του κτιρίου.

Ένα άτομο από γειτονικό κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών, ενώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που βρισκόταν μέσα την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς, απομακρύνθηκε μόνος του χωρίς να χρειαστεί επέμβαση των πυροσβεστών.

Η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ένα ειδικό κλιμακοφόρο και εθελοντές, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Χρυσοστόμου, η οποία είχε διακοπεί εξαιτίας της πυρκαγιάς.