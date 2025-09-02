Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 18χρονου Νίκου Παλάσκα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής στην παραλία του Βόλου, μετά από ρήξη ανευρύσματος, που του προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία. Η κηδεία του έγινε σήμερα στον «ντυμένο» στα λευκά Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής.

Φίλοι του 18χρονου νωρίτερα έκαναν πορεία με τα μηχανάκια τους ανεβαίνοντας την Κ. Καρτάλη και φορώντας λευκά μπλουζάκια, για να φτάσουν στον ναό και να πουν το στερνό αντίο, σύμφωνα με το magnesianews.gr.

Φίλοι και γνωστοί του 18χρονου πλημμύρισαν τον Ναό της Αγίας Παρασκευής και το προαύλιο, θέλοντας να αποχαιρετήσουν το γελαστό παιδί.

Ο ναός γέμισε με στεφάνια, ενώ στην έξοδό του υπήρχαν μπομπονιέρες, τηρώντας τη θρησκευτική παράδοση για νέους ανθρώπους, που δεν πρόλαβαν να παντρευτούν.