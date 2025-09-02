Πέθανε ο γνωστός Ηρακλειώτης επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού πολυτελείας, Σπύρος Κοκοτός. Ήταν 91 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή σε μία συγκινητική ανάρτηση του γιου του, Φώτη.

Στην ανάρτησή του ο Φώτης Κοκοτός έγραψε: Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα. Φέτος δεν πρόλαβε να πάει για ψάρεμα με τους φίλους του όπως πήγε πέρσι, τέτοιες μέρες. Προχθές το απόγευμα, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο που λέγαμε για το ταξίδι που θα κάναμε «με τις κοπέλες μας», με το λατρεμένο σκαρί του, την «Ελιάνα». Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος.

Ο Σπύρος Κοκοτός ήταν πρωτοπόρος αρχιτέκτονας και δημιουργός που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και ιδιαίτερα της Κρήτης, όπως γράφει η ιστοσελίδα anatolh.com.

Με όραμα και δημιουργική τόλμη, οραματίστηκε και υλοποίησε έργα που άλλαξαν ριζικά τον τουριστικό χάρτη της χώρας. Η Ελούντα, το όνομα της οποίας έγινε συνώνυμο της πολυτέλειας και της αυθεντικής φιλοξενίας, φέρει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του. Με το Elounda Beach και το Elounda Bay Palace ανέδειξε ένα νέο μοντέλο φιλοξενίας, όπου η πολυτέλεια συναντούσε το φυσικό κάλλος και η αρχιτεκτονική σεβόταν το τοπίο και την παράδοση.

Υπήρξε ένας άνθρωπος με βαθιά αγάπη για τον τόπο. Η παρακαταθήκη του δεν περιορίζεται στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που σχεδίασε, αλλά εκτείνεται στη συνολική συμβολή του στην ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού ως παγκόσμιου προορισμού υψηλών απαιτήσεων.