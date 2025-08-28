Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιά (επίπεδο 4) προβλέπεται σε δέκα περιοχές της χώρας για σήμερα Πέμπτη 28/8) ο σχετικός χάρτης.
Ειδικότερα, στο επίκεντρο βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Σκύρος, η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία.
Παράλληλα σε κίτρινο συναγερμό (επίπεδο 3) βρίσκονται αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Πέμπτη 28/08— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4⃣ σε:
💠#Αττική
💠περιοχές #Βοιωτία #Εύβοια & #Σκύρο
💠#Κρήτη #Λέσβο #Χίο #Ψαρά #Σάμο & #Ικαρία
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
🔸 https://t.co/J7R6FE110B pic.twitter.com/3ZfZV0X4lZ