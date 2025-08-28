Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιά (επίπεδο 4) προβλέπεται σε δέκα περιοχές της χώρας για σήμερα Πέμπτη 28/8) ο σχετικός χάρτης.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Σκύρος, η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία.

Παράλληλα σε κίτρινο συναγερμό (επίπεδο 3) βρίσκονται αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.