Για τον καιρό των επόμενων ημερών, μιλά, σε ανάρτησή του στα social media, ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Την περασμένη εβδομάδα γράφτηκαν πολλά για “καύσωνα” στα τέλη του μήνα. Εμείς μιλήσαμε απλώς για μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κάτι που τελικά επιβεβαιώνεται» γράφει ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Στην αρχή του Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία κινείται 4–6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς όμως να μιλάμε για ακραίες ζέστες. Μην παρασύρεστε από εντυπωσιακούς τίτλους εμείς σας παρουσιάζουμε πάντα τεκμηριωμένα στοιχεία» σημειώνει.

Κλείνοντας, υπογραμμίζει πως «οι βροχοπτώσεις δυστυχώς δεν εμφανίζονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».