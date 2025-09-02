Σαν σήμερα, το 2012, η Ελλάδα συγκλονίζεται από ένα στυγερό έγκλημα πάθους που θα απασχολήσει για χρόνια τη δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη. Θύμα ένας ιερέας, πατέρας τριών παιδιών, που βρίσκει τραγικό θάνατο σε ένα πλάτωμα δίπλα στην εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στην Ηλεία.

Ο δράστης ήταν ένας άνδρας που διατηρούσε ερωτική σχέση με τη σύζυγο του ιερέα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το παράνομο πάθος μετατράπηκε σε φονικό σχέδιο: η σχέση, που κρατούνταν κρυφή για καιρό, κορυφώθηκε σε συνθήκες έντασης και καχυποψίας, οδηγώντας τον εραστή στο αποτρόπαιο έγκλημα. Το θύμα βρέθηκε δολοφονημένο με τρόπο που μαρτυρούσε μίσος και αποφασιστικότητα, γεγονός που σόκαρε ακόμη περισσότερο την τοπική κοινωνία.

Η δίκη που ακολούθησε στο Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αιγίου αποκάλυψε το σκοτεινό παρασκήνιο. Ο εραστής καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγος του ιερέα κρίθηκε ένοχη για ηθική αυτουργία και έλαβε την ίδια ποινή. Η ετυμηγορία σφράγισε μία υπόθεση που χαρακτηρίστηκε «τραγωδία της επαρχίας», αφήνοντας πίσω της τρία παιδιά χωρίς τον πατέρα τους και μία κοινωνία βαθιά διχασμένη ανάμεσα σε λύπηση και οργή.

Το έγκλημα της Ηλείας καταγράφηκε ως μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις πάθους στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

401 π.Χ.: Στη μάχη των Κούναξα, ο Πέρσης βασιλιάς Αρταξέρξης Β΄ νικά τον αδελφό του Κύρο. Μαζί με τον Κύρο μάχονται και οι περίφημοι «Μύριοι», 10.000 Έλληνες μισθοφόροι, τους οποίους αργότερα εξύμνησε ο Ξενοφών στην «Κύρου Ανάβαση».

863: Οι Βυζαντινοί σημειώνουν μεγάλη νίκη επί των Αράβων στη μάχη του Λαλακάοντος. Το αποτέλεσμα σταθεροποιεί τα ανατολικά σύνορα και ενισχύει την ισχύ της αυτοκρατορίας.

1189: Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, αποκτώντας τη φήμη ενός από τους πιο εμβληματικούς μονάρχες του Μεσαίωνα.

1783: Υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη που τερματίζει τον πόλεμο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Η Μεγάλη Βρετανία αναγνωρίζει επισήμως τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανεξάρτητο κράτος.

1826: Καταπλέει στο Ναύπλιο η «Καρτερία», το πρώτο ατμοκίνητο πολεμικό πλοίο του ελληνικού στόλου. Το πλοίο, έργο του φιλέλληνα Φρανκ Χέιστινγκς, ενισχύει την Επανάσταση του 1821 με πρωτοποριακή τεχνολογία.

1843: Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου αναγκάζει τον βασιλιά Όθωνα να παραχωρήσει το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας. Η στιγμή σηματοδοτεί την απαρχή της συνταγματικής μοναρχίας και της κοινοβουλευτικής πορείας του νεοσύστατου κράτους.

1922: Ο ελληνικός στρατός εγκαταλείπει τη Μικρά Ασία μετά την καταστροφή και την κατάρρευση του μετώπου, κλείνοντας δραματικά το κεφάλαιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας.

1939: Η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία κηρύσσουν πόλεμο στη Γερμανία μετά την εισβολή της στην Πολωνία. Ξεκινά και επίσημα ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία να ακολουθούν την ίδια ημέρα.

1943: Οι συμμαχικές δυνάμεις εισβάλλουν στην Ιταλία, ξεκινώντας από την Καλαβρία. Η επιχείρηση σηματοδοτεί τη σταδιακή κατάρρευση του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνι.

1958: Ψηφίζεται ο περίφημος Νόμος 4000, με τον οποίο οι «τεντιμπόηδες» διαπομπεύονται και κουρεύονται γουλί. Ο νόμος, που συμβόλιζε την αυστηρή μεταπολεμική ηθική, θα μείνει στην Ιστορία ως παράδειγμα κοινωνικού συντηρητισμού.

1974: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το ΠΑΣΟΚ, ανακοινώνοντας τη διακήρυξη αρχών στο ξενοδοχείο King’s Palace στην Αθήνα. Το κόμμα θα αλλάξει ριζικά το πολιτικό τοπίο της μεταπολίτευσης.

2004: Τραγωδία στο Μπεσλάν: ένοπλοι καταλαμβάνουν σχολείο στη Βόρεια Οσετία. Η ομηρία λήγει με αιματηρή επέμβαση, αφήνοντας πίσω περισσότερους από 330 νεκρούς, εκ των οποίων τα μισά περίπου ήταν παιδιά.

Γεννήσεις

1875 – Φέρντιναντ Πόρσε (Ferdinand Porsche), Αυστριακός μηχανικός και επιχειρηματίας, ιδρυτής της φερώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Οραματίστηκε και υλοποίησε το «Σκαραβαίο» της Volkswagen, το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο του 20ού αιώνα, και υπήρξε «μηχανικός του αιώνα» χάρη στην καινοτομία και την επίδρασή του στην εξέλιξη της αυτοκίνησης.

1926 – Ειρήνη Παππά, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα, γνωστή για ερμηνείες-ορόσημα σε ταινίες όπως «Τα κανόνια του Ναβαρόνε», «Αλέξης Ζορμπάς» και «Ζ». Λιτή, δωρική μορφή, έγινε σύμβολο αρχαιοελληνικής ομορφιάς και υποκριτικής δεινότητας, πρωταγωνιστώντας σε πλήθος κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

1947 – Μάριο Ντράγκι (Mario Draghi), Ιταλός τραπεζίτης και οικονομολόγος, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2011–2019) και πρωθυπουργός της Ιταλίας (2021–2022). Γνωστός ως «Σούπερ Μάριο», διαμόρφωσε καθοριστικά την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης την περίοδο της κρίσης, με παγκόσμια αναγνώριση για τη σταθερότητα που έφερε στις αγορές.

1948 – Φώτης Κουβέλης, Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός, από τους πιο δραστήριους της μεταπολιτευτικής Αριστεράς. Υπήρξε πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, βουλευτής για δεκαετίες, υπουργός Δικαιοσύνης (1989), Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και ιδρυτικό στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού και της Δημοκρατικής Αριστεράς.

1965 – Τσάρλι Σιν (Charlie Sheen), Αμερικανός ηθοποιός με διεθνή απήχηση, γνωστός για πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες «Platoon» και «Wall Street», καθώς και στις τηλεοπτικές σειρές «Two and a Half Men» και «Spin City». Ξεχώρισε για τον εκρηκτικό χαρακτήρα, τις ερμηνείες και τα σκάνδαλα που τον έκαναν μία από τις πιο πολυσυζητημένες προσωπικότητες του Χόλιγουντ.

Θάνατοι

1983 – Έλλη Λαμπέτη, Ελληνίδα ηθοποιός, από τις σημαντικότερες στην ιστορία του θεάτρου και του κινηματογράφου. Διακρίθηκε για το μοναδικό της ταλέντο και το μελαγχολικό της βλέμμα, ενώ άφησε έντονο στίγμα με ρόλους στο «Γυάλινο Κόσμο», «Λεωφορείον ο πόθος», «Το κορίτσι με τα μαύρα» και «Κάλπικη λίρα». Η καριέρα και η ζωή της σημαδεύτηκαν από συγκλονιστικές ερμηνείες και προσωπικές απώλειες.

1999 – Δημήτρης Κουταλιανός, Έλληνας παλαιστής και μασίστας, γνωστός παγκοσμίως για τη μυθική του δύναμη και τις εντυπωσιακές επιδείξεις ρώμης. Γεννημένος στην Κούταλη της Προποντίδας, ακολουθώντας την παράδοση του Παναγή Κουταλιανού, συγκρατούσε αυτοκίνητα, λύγιζε σίδερα και πρωταγωνίστησε σε αγωνίσματα που έγιναν θρύλος, αφήνοντας όνομα ταυτόσημο με τη σωματική δύναμη στην Ελλάδα.

Άνθιμος, Αριστέα, Αρχοντία, Αρχοντίων, Πολύδωρος, Φοίβος