Ο πατέρας ενός νεαρού Βρετανού, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία τριών παιδιών με μαχαίρι το καλοκαίρι του 2024 στο Σάουθπορτ της Αγγλίας, αποκάλυψε σήμερα στους ερευνητές ότι ο γιος του τον είχε χτυπήσει, είχε βιώσει έντονες εκρήξεις θυμού και τον είχε απειλήσει με θάνατο .

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Άξελ Ρουντακουμπάνα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 52 ετών για τη δολοφονία τριών κοριτσιών (ηλικίας 6, 7 και 9 ετών) που συμμετείχαν σε μαθήματα χορού. Επειδή ήταν 17 ετών την εποχή εκείνη, είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο πατέρας του δράστη, ο Αλφόνς Ρουντακουμπάνα, ο οποίος διέφυγε από τη Ρουάντα μετά τη γενοκτονία του 1994 και εγκαταστάθηκε στη Βρετανία, αφηγήθηκε ότι η συμπεριφορά του γιου του άλλαξε άρδην όταν αποβλήθηκε από το σχολείο όπου φοιτούσε.

Ο Άξελ Ρουντακουμπάνα γεννήθηκε το 2006 στην Ουαλία. Η οικογένειά του κατάγεται από τη Ρουάντα και είναι χριστιανική. Βρετανικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ένα βίαιο αγόρι που ζούσε απομονωμένο και ουσιαστικά εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 13 ετών. Είχε διαγνωστεί με αυτισμό και αποβλήθηκε από το γυμνάσιο όπου φοιτούσε αφού πήγε στο σχολείο με μαχαίρι. Επέστρεψε όμως για να επιτεθεί σε πρώην συμμαθητές του –τους οποίους κατηγορούσε για ρατσισμό– με ένα μπαστούνι του χόκεϊ.

«Με χτυπούσε», δήλωσε ο πατέρας του σε ερευνητές που εξετάζουν την περίοδο κατά την οποία διαπράχθηκε το έγκλημα. Αποκάλυψε πως ο γιος του είχε τρομακτικές εκρήξεις θυμού. Αφηγήθηκε ενδεικτικά πως μια μέρα ο γιός του έριξε λάδι στο κεφάλι του, προτού τον χτυπήσει στον θώρακα και του πει: «Αν με διώξεις από εδώ, από αυτό το σπίτι… μπορεί να περάσει μια μέρα, μια εβδομάδα, ίσως μήνας ή χρόνια… αλλά θα σε σκοτώσω. Πίστεψέ με, θα σε σκοτώσω!». «Με κοίταξε απειλητικά και αυτό ήταν πολύ τρομακτικό για μένα», είπε ο Αλφόνς Ρουντακουμπάνα.

Η στυγερή δολοφονία των τριών κοριτσιών είχε προκαλέσει σοκ στη Βρετανία και πυροδότησε κύμα βίαιων διαδηλώσεων κατά των μεταναστών.

