Η βρετανική εφημερίδα Daily Mail δημοσίευσε άρθρο για το πρόσφατο περιστατικό σε νυχτερινό κέντρο της Ζακύνθου, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα. Στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά σε σοκαριστικό διαγωνισμό με «γλείψιμο σοκολάτας», κατά τον οποίο οι συμμετέχοντες προσομοιώνουν σεξουαλικές πράξεις επί σκηνής, προκαλώντας αποδοκιμασία από τοπικές αρχές και την κοινωνία.

Η Daily Mail αναφέρει στο άρθρο της ότι ένα άσεμνο βίντεο που φαίνεται να δείχνει τον διαγωνισμό στο γνωστό ελληνικό νησί του πάρτι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα.

Το επίμαχο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο TikTok με τη λεζάντα «μια συνηθισμένη μέρα στη Ζάκυνθο», δείχνει τέσσερις νεαρούς άνδρες, δύο εκ των οποίων είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω, να στέκονται στον τοίχο. Τέσσερις νεαρές γυναίκες γονατίζουν και σκύβουν κοντά στα γεννητικά τους όργανα, ενώ τριγύρω βρίσκονται δεκάδες διασκεδαστές.

Outrage in Greece as Zante nightclub holds X-rated 'chocolate-licking' contest with revellers 'simulating sex acts' on stage https://t.co/ft9JWqdTjm