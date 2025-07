1947 – Μπράιαν Μέι, Άγγλος μουσικός, κιθαρίστας, συνθέτης και συνιδρυτικό μέλος των Queen, γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου στο Λονδίνο. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους και πιο αναγνωρίσιμους κιθαρίστες στην ιστορία της ροκ, με χαρακτηριστική χρήση της κιθάρας «Red Special», που κατασκεύασε ο ίδιος με τον πατέρα του. Υπήρξε ο δημιουργός εμβληματικών τραγουδιών όπως «We Will Rock You», «I Want It All», «Fat Bottomed Girls» και πολλών ακόμη επιτυχιών των Queen. Εκτός από τη σπουδαία μουσική του πορεία, ο Μέι είναι και αστροφυσικός με διδακτορικό από το Imperial College, ενώ έχει τιμηθεί με τον τίτλο του σερ για τη συνολική προσφορά του στη μουσική και τις επιστήμες