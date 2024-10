Τα κατοικίδια είναι οι αληθινοί σύντροφοι της ζωής μας. Με τα λαμπερά τους μάτια και την αστείρευτη αγάπη τους, γεμίζουν τις μέρες μας με χαρά, παρηγοριά και αμέτρητες στιγμές ευτυχίας. Είτε πρόκειται για τον σκύλο που μας περιμένει με την ουρά να κουνιέται ανεξέλεγκτα όταν γυρνάμε σπίτι, είτε για τη γάτα που μας κοιτάζει από το παράθυρο με εκείνο το μυστηριώδες βλέμμα, τα κατοικίδια μας αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από απλά ζώα. Είναι οικογένεια.

Όταν τους προσφέρουμε αγάπη, φροντίδα και προστασία, τους επιστρέφουμε τη στοργή που μας δείχνουν καθημερινά. Και για εμάς που τα θεωρούμε μέλη της οικογένειάς μας, θέλουμε πάντα να διασφαλίζουμε ότι απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα, ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία τους. Εδώ έρχεται τo πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίων My Happy Pet από την Eurolife FFH, μια ολοκληρωμένη λύση για να εξασφαλίσεις ότι ο τετράποδος φίλος σου έχει την κάλυψη που χρειάζεται.

Με δύο προγράμματα ασφάλισης, το My Happy Pet Standard και το My Happy Pet Plus, η Eurolife FFH δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες σκύλων και γατών να επιλέξουν την κάλυψη που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του κατοικιδίου τους. Είτε πρόκειται για βασικές επισκέψεις στον κτηνίατρο, είτε για επείγοντα περιστατικά και νοσοκομειακή περίθαλψη, το My Happy Pet Standard προσφέρει προσιτές λύσεις με μόλις 75€ ετησίως. Έτσι, κάθε φορά που επιλέγεις να εξυπηρετηθείς από τις συμβεβλημένες κλινικές, πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, ενώ στις συνεργαζόμενες κλινικές πληρώνεις για το σύνολο της υπηρεσίας και λαμβάνεις μετά πίσω τη διαφορά της συμμετοχής.

Αν επιθυμείς περισσότερες καλύψεις, το My Happy Pet Plus είναι εδώ με επιπλέον προνόμια. Με 95€ τον χρόνο για τον σκύλο σου και 85€ για τη γάτα σου, έχεις όλες τις καλύψεις του Standard πακέτου και επιπλέον 2 δωρεάν κλινικές επισκέψεις ετησίως, δωρεάν επανεξέταση της ίδιας πάθησης, κατ’ οίκον κλινικές επισκέψεις, δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας (check up), δωρεάν έλεγχο αυτιών και καθαρισμό, δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο, απεριόριστες φυσιοθεραπείες, μικροβιολογικές- απεικονιστικές και ενδοσκοπικές εξετάσεις, καθώς και ετήσιο εμβολιασμό.

Τα κατοικίδιά μας είναι κομμάτι της οικογένειάς μας, και όπως κάθε μέλος της, αξίζουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Με το πρόγραμμα My Happy Pet, μπορείς να εξασφαλίσεις ότι ο τετράποδος φίλος σου θα είναι καλυμμένος για κάθε ανάγκη, από τις προγραμματισμένες επισκέψεις στον κτηνίατρο μέχρι τα απρόοπτα της ζωής. Γιατί η αγάπη και η φροντίδα που τους δείχνουμε πρέπει να συνοδεύονται από την προστασία που τους αξίζει.

Συνδύασε την ασφάλεια σκύλου και γάτας με άλλα προγράμματα μέσω του προγράμματος EurolifeSYN+ και επωφελήσου από τις συνδυαστικές εκπτώσεις που σου προσφέρει η Eurolife FFH.

Με το My Happy Pet, φροντίζεις το κατοικίδιό σου όπως του αξίζει!