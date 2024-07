Υπήρξε μία σύντομη περίοδος που η Ικαρία ήταν ανεξάρτητο κράτος! Στις 17 Ιουλίου 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστάτησαν ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία των Τούρκων λόγω του Ιταλοτουρκικού Πολέμου. Η επανάσταση οδήγησε στη δημιουργία της «Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας», ενός ανεξάρτητου κράτους που περιλάμβανε και τους Φούρνους. Η νέα αυτή πολιτεία είχε τη δική της σημαία, ύμνο, γραμματόσημα, δικαστήρια, και ένοπλες φρουρές.

Η διοίκηση της Ικαρίας ήταν προσωρινή και διήρκεσε από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 1912. Οι επαναστάτες οργάνωσαν την άμυνα και τη διοίκηση του νησιού, με τον Ιατρό Ιωάννη Μαλαχία και τον Ιερέα Κωνσταντίνο Κουλουλία να ηγούνται των δυνάμεων. Οι δύο ομάδες τους κατάφεραν να απελευθερώσουν το βόρειο τμήμα του νησιού και να ενωθούν στον Εύδηλο, προετοιμάζοντας την επίθεση κατά της πρωτεύουσας Αγίου Κηρύκου.

Στις 4 Νοεμβρίου 1912, η «Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας» ενσωματώθηκε στο Βασίλειο της Ελλάδας, εκπληρώνοντας την επιθυμία των κατοίκων να αποτελούν μέρος του ελληνικού κράτους. Η ιστορία της ανεξαρτησίας της Ικαρίας είναι ένα μοναδικό κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας, που δείχνει το πάθος των Ικαριωτών για ελευθερία και αυτοδιάθεση.

180: Δώδεκα άνθρωποι εκτελούνται εξαιτίας της χριστιανικής τους πίστης στη Βόρεια Αφρική. Πρόκειται για την παλαιότερη καταγραφή χριστιανισμού στην περιοχή.

1912: Οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών Αρχών, ανακηρύσσουν την «Ικαριακήν Πολιτείαν» και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του Ελληνικού Στόλου θα αποβιβαστεί στη νήσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.

1936: Με την εξέγερση του Φρανσίκσο Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού.

1945: Αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής, με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Γουίνστον Τσόρτσιλ, που αντικαταστάθηκε από τον Κλέμεντ Άτλι όταν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των βρετανικών εκλογών. Θα είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που θα καθορίσει τη διχοτόμηση της ηττημένης Γερμανίας και ρυθμίζονται τα θέματα των αποικιών της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχοσλοβακίας. Επίσης, ορίζονται οι διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη.

1955: Ανοίγει η Disneyland στο Αναχάιμ της Καλιφόρνια, που αποτελεί το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο.

1973: Καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου.Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες: Λαμία 46,5° C, Ελευσίνα 46,4° C, Αγχίαλος 46,2° C, Τανάγρα 46,0° C, Λάρισα 45,2°C, Νέα Φιλοδέλφεια 42.4°C και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2° C.

1993: Ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων κατασκοπείας Τζον Λε Καρέ παραδέχεται ότι, ήταν και ο ίδιος κατάσκοπος των μυστικών υπηρεσιών της χώρας του.

1998: Mε άρθρο τους στο επιστημονικό περιοδικό Science, βιολόγοι ανακοινώνουν πως αποκωδικοποίησαν τον γονότυπο του βακτηριδίου Treponema Pallidum, που ευθύνεται για τη σύφιλη.

1998: Οι σωροί του τελευταίου τσάρου Νικόλαου Β’ και της οικογένειάς του ενταφιάζονται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Αικατερίνης στην Αγία Πετρούπολη, 80 χρόνια μετά την εκτέλεσή τους.

1998: Ένα παλιρροϊκό κύμα τσουνάμι στα νησιά Παπούα της Νέας Γουινέας προκαλεί υποθαλάσσιο σεισμό, με αποτέλεσμα να καταστραφούν δέκα χωριά, να χάσουν τη ζωή τους 1.000 άνθρωποι και να μείνουν άστεγοι τουλάχιστον 2.000 άλλοι.

2014: Συντρίβεται στην Ανατολική Ουκρανία ένα Boeing 777-2H6ER των Μαλαισιανών Αερογραμμών που εκτελούσε την πτήση Άμστερνταμ – Κουάλα Λουμπούρ (πτήση MH17). Στο αεροπλάνο επέβαιναν 298 άνθρωποι που όλοι θα χάσουν τη ζωή τους.

Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται οι Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Σκουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης, αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου.

Γεννήσεις

1870 – Ιωάννης Γρυπάρης, έλληνας ποιητής και συγγραφέας

1926 – Νίκος Καρούζος, έλληνας ποιητής

1939 – Μίλβα, διάσημη ιταλίδα τραγουδίστρια

1944 – Μίνα Αδαμάκη, Ελληνίδα ηθοποιός

1947 – Καμίλα, Δούκισσα της Κορνουάλης

1952 – Ντέιβιντ Χάσελχοφ, Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής

1954 – Άνγκελα Μέρκελ, Γερμανίδα πολιτικός

Θάνατοι

1959 – Μπίλι Χόλιντεϊ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1967 – Τζον Κολτρέιν, Αμερικανός σαξοφωνίστας και συνθέτης

2021 – Φιλιώ Πυργάκη, Ελληνίδα τραγουδίστρια