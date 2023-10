Με φόρα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μοιάζει να επιθυμεί να εισβάλλει το νέο «I’m a celebrity… Get me out of here» μέσα από το νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Στο κάλεσμα της ζούγκλας ανταποκρίθηκαν με θέρμη ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα αναζητώντας τον δικό τους Παράδεισο και τελικά τον βρήκαν.

Όπως παρακολουθούμε και στο νέο τρέιλερ για το ριάλιτι επιβίωσης, ο Γιώργος Λιανός άνοιξε το δρόμο μέσα στην πυκνή βλάστηση του Αγίου Δομινίκου και η Καλομοίρα εντόπισε το καλύτερο παρατηρητήριο για να παρακολουθούν όλα όσα θα γίνονται στα camp.

Και μπορεί στο προηγούμενο τρέιλερ να είδαμε τη Ραχήλ Μακρή και τον Νίκο Βαμβακούλα να εγκλωβίζονται σε ένα κουτί, όμως, στο νέο τρέιλερ βλέπουμε αρκετά κουτιά να προσγειώνονται σε διαφορετικές τοποθεσίες του Άγιου Δομίνικου. Ποιοι κρύβονται μέσα σε αυτά και ποιες θα είναι οι πρώτες τους αντιδράσεις όταν… απελευθερωθούν;