Νόμπελ Οικονομίας 2019: Οι οικονομολόγοι που προσέγγισαν την παγκόσμια φτώχεια

Οι οικονομολόγοι Αμπχιτζίτ Μπανερτζί, Έσθερ Ντάφλο και Μάικλ Κρέμερ κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2019,

διότι δημιούργησαν μια πειραματική προσέγγιση για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των Επιστημών.

Η Γαλλοαμερικανίδα Ντάφλο είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα που τιμάται με το βραβείο για την Οικονομία στα 50 χρόνια ιστορίας του, καθώς και η νεότερη καθώς είναι 46 ετών. Μοιράζεται το βραβείο και με τον γεννηθέντα στην Ινδία, Αμερικανό Μπανερτζί και τον επίσης Αμερικανό Κρέμερ.

«Οι φετινοί βραβευθέντες εισήγαγαν μια νέα προσέγγιση προκειμένου να δοθούν αξιόπιστες απαντήσεις για τους καλύτερους τρόπους για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας», ανέφερε η Ακαδημία σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Ακαδημία, το έργο των τριών οικονομολόγων έδειξε πώς το πρόβλημα της φτώχειας μπορεί να αντιμετωπιστεί με το να διασπάται σε μικρότερα και πιο συγκεκριμένα ερωτήματα σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

«Ως άμεσο αποτέλεσμα μιας εκ των μελετών τους, πάνω από πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ινδία επωφελήθηκαν από αποτελεσματικά προγράμματα θεραπευτικής διδασκαλίας στο σχολείο», ανέφερε η Ακαδημία. «Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι μεγάλες επιδοτήσεις για προληπτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που εισήχθησαν σε πολλές χώρες».

Το βραβείο για την Οικονομία, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 9 εκατ. σουηδικών κορωνών (περίπου 830.000 ευρώ), προστέθηκε αργότερα στην ομάδα των πέντε βραβείων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την διαθήκη του Σουηδού βιομηχάνου Άλφρεντ Νόμπελ. Καθιερώθηκε από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας και απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1969.

Το σημερινό είναι το τελευταίο Νόμπελ για φέτος ενώ έχουν ήδη γίνει γνωστοί οι νικητές για τα αντίστοιχα βραβεία για την ιατρική, τη φυσική, τη χημεία, τη λογοτεχνία καθώς και για το Νόμπελ Ειρήνης.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019