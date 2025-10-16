Προς την Ευρώπη έστρεψε τις κινεζικές εξαγωγές η επιβολή δασμών από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι κινεζικές εταιρείες, που δεν μπορούν πλέον να πουλήσουν στις ΗΠΑ, ακολουθούν πολύ επιθετική εμπορική πολιτική στη «γηραιά ήπειρο». Η τάση αυτή επηρεάζει και τον κλάδο της ένδυσης, όπως προκύπτει από σημερινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), με αφορμή στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας EURATEX για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στο πρώτο μισό του έτους, η αύξηση εισαγωγών από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες ήταν σημαντική: οι εισαγωγές κινεζικών ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 19,9% και ανήλθαν σε 17,3 δισ. ευρώ από 14,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στην ένδυση 22,3% από ό,τι στην κλωστοϋφαντουργία 15,7%. Παράλληλα με την Κίνα κινούνται και άλλες ασιατικές χώρες, οι οποίες καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις εξαγωγών προς την ΕΕ, κυρίως στην ένδυση. Αυτό αφορά χώρες όπως το Μπαγκλαντές (+17,9% αύξηση εξαγωγών προς την ΕΕ), η Ινδία (+15,4%), το Πακιστάν (+16,6%), το Βιετνάμ (+17%) και η Καμπότζη (+30%). Χαμένες από την αύξηση των ασιατικών εξαγωγών προς την ΕΕ βγαίνουν χώρες όπως η Τουρκία με μείωση 7% σε αξία και 11% σε όγκο και η Τυνησία (-4% σε αξία και -7% σε όγκο)._