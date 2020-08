Η ελληνική startup που πουλήθηκε 360 εκατ. δολάρια

Η Instashop αποδέχτηκε τη προσφορά εξαγοράς από τη Delivery Hero για το ποσό των 360 εκατ. δολαρίων.

Η εξαγορά έρχεται να συνδυάσει την ηγετική θέση της Delivery Hero παγκοσμίως στο χώρο του online delivery και την ιδιαίτερη ικανότητα της Instashop να αναπτύσσει γρήγορα και επιτυχημένα το μοντέλο του on-demand grocery σε πολλαπλές αγορές. Η εξαγορά αυτή είναι ρεκόρ για ελληνική startup, και μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων στην ευρύτερη περιοχή της MENA.

Ο Γιάννης Τσιώρης, ενώ ηγούταν το τμήμα Marketing Intelligence της Philips για την Μέση Ανατολή και την Τουρκία, παρατήρησε το 2015 ένα κενό στην αγορά του on-demand grocery στο Ντουμπάι μέσα από προσωπική ανάγκη. Αφού σχεδίασε το MVP της Instashop, παραιτήθηκε από την καριέρα του στη Philips, και έφτιαξε μια ολιγομελή ομάδα με την βοήθεια της Ιωάννας Αγγελιδάκη, συνιδρυτή της Instashop. Το πρώτο συμβόλαιο το έκλεισε με ένα τοπικό σούπερ μάρκετ πριν καν έχει έτοιμη την εφαρμογή.

Η πρώτη επένδυση ήρθε λίγους μήνες μετά από τους VentureFriends και τη Jabbar, γνωστό επενδυτή στην περιοχή της ΜΕΝΑ.

Οι 2 επενδυτές, VentureFriends, και Jabbar, συνέχισαν να στηρίζουν την Instashop καθώς αναπτυσσόταν ραγδαία από κάποιες εκατοντάδες παραγγελίες ημερησίως σε μία χώρα, σε δεκάδες χιλιάδες σε 5 χώρες, και εξελισσόταν σε αδιαφιλονίκητο ηγέτη του αραβικού κόσμου στο χώρο του on-demand grocery.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η Instashop δεν χρειάστηκε σημαντική υποστήριξη και κεφάλαια, αφού η ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει μια μεγάλη, γρήγορα αναπτυσσόμενη, και κερδοφόρα startup εταιρία μέσα σε μόλις 5 χρόνια, με συνολική επένδυση ύψους μόλις 7 εκατ. δολάρια.

Η ικανότητα της Instashop να αναπτύσσεται ραγδαία και να καλύπτει την απότομα αυξημένη ζήτηση συνέβαλε καίρια στην πρόσβαση σε φαγητό και φάρμακα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Η εξαγορά της Instashop από τη Delivery Hero είναι συνέχεια πολύ μεγάλων εξαγορών στην ευρύτερη περιοχή της ΜΕΝΑ ,όπως της Careem ($3B) και της Souq ($580M).

Η εξαγορά των 360 εκατ. δολαρίων αποτελεί ρεκόρ για startup εταιρία με Ελληνική ιδρυτική ομάδα και σημαντική λειτουργία στην Ελλάδα, και έρχεται ως συνέχεια της εξαγοράς της Softomotive από τη Microsoft νωρίτερα φέτος. Το success story αυτό αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον ακόμα περισσότερων επενδυτών καθώς και να εμπνεύσει μελλοντικούς ιδρυτές στο Ελληνικό startup οικοσύστημα.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γιορτάζουμε αυτή την επιτυχία με μια ιδρυτική ομάδα στην οποία πάντα πιστεύαμε και με την οποία δουλέψαμε μαζί από το από τα πρώτα της βήματα 2015» σχολίασε ο Απόστολος Αποστολάκης, συνιδρυτής και Managing Partner των VentureFriends. «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την επιτυχία τους αυτή, την οποία άξιζαν και με το παραπάνω, καθώς και με ότι αυτό σημαίνει για το startup οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής».

Η αγορά του online delivery φαγητού και ειδών σούπερ μάρκετ αναπτύσσεται σταθερά στην περιοχή της ΜΕΝΑ τα τελευταία 5 χρόνια. Το μέγεθός της εκτιμάται σε περισσότερα από $10Βn μόνο για τα Η.Α.Ε, με μια μεγάλη στροφή στις online παραγγελίες ως αποτέλεσμα της πανδημίας, η οποία αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς ακόμα περισσότερο.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την εταιρεία ελληνικών συμφερόντων Instashop για την εξαγορά - ρεκόρ επιχείρησης Start-up.

«Συγχαρητήρια στην InstaShop, για τη μεγαλύτερη εξαγορά ελληνικής ίδρυσης Start-up επιχείρησης που έχει γίνει ως τώρα. Με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης που έχουν έδρα την Ελλάδα και αρχική ελληνική επένδυση, καταδεικνύει πως το οικοσύστημα των Start-up που έχουμε ανθεί και ενδυναμώνεται συνεχώς», επισήμανε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Congratulations to InstaShop on the largest Greek-founded startup company acquisition to date.

With R&D based in Greece and initial Greek investment, it highlights how our startup ecosystem is thriving and going from strength to strength.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 27, 2020