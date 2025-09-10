Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να ανακάμπτει μετά από τρεις συνεδριάσεις ήπιας υποχώρησης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε κατά 0,88%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.031,51 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,84%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 202,59 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.149.805 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+3,51%), της Motor Oil (+1,97%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,81%), της Optima Bank (+1,75%) και των ΕΛΠΕ (+1,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,97%), της Metlen (-0,68%) και του ΔΑΑ (-0,59%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.085.923 και 8.080.505 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 29,18 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 27,58 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 38 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Καρέλιας (+6,10%) και Fais Group (+5,50%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Fourlis (-3,99%) και Δομική Κρήτης (-3,04%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:7,7700 -0,13%

ΚΥΠΡΟΥ:7,5000 +0,54%

METLEN:51,2000 -0,68%

OPTIMA:8,1400 +1,75%

ΤΙΤΑΝ: 36,2000 +0,14%

ALPHA BANK: 3,4930 +0,23%

AEGEAN AIRLINES: 13,9200 -0,14%

VIOHALCO: 6,3800 -0,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,4600 +1,81%

ΔΑΑ:10,1600 -0,59%

ΔΕΗ: 14,0500 -0,43%

COCA COLA HBC:43,1000 +0,42%

ΕΛΠΕ: 8,2700 +1,60%

ELVALHALCOR: 2,6850 +1,32%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,1000 +1,17%

ΕΥΔΑΠ: 7,0700 -0,28%

EUROBANK: 3,2480 +3,51%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9900 +1,30%

MOTOR OIL: 24,8000 +1,97%

JUMBO: 32,0000 +0,19%

ΟΛΠ:44,0000 +0,69%

ΟΠΑΠ: 19,0600 +0,85%

ΟΤΕ: 16,4500 +1,54%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9000 +1,05%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9400 -1,97%

Πηγή: ΑΠΕ