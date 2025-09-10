Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να ανακάμπτει μετά από τρεις συνεδριάσεις ήπιας υποχώρησης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε κατά 0,88%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.031,51 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,84%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 202,59 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.149.805 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+3,51%), της Motor Oil (+1,97%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,81%), της Optima Bank (+1,75%) και των ΕΛΠΕ (+1,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,97%), της Metlen (-0,68%) και του ΔΑΑ (-0,59%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.085.923 και 8.080.505 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 29,18 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 27,58 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 38 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Καρέλιας (+6,10%) και Fais Group (+5,50%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Fourlis (-3,99%) και Δομική Κρήτης (-3,04%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

  • AKTOR:7,7700 -0,13%
  • ΚΥΠΡΟΥ:7,5000 +0,54%
  • METLEN:51,2000 -0,68%
  • OPTIMA:8,1400 +1,75%
  • ΤΙΤΑΝ: 36,2000 +0,14%
  • ALPHA BANK: 3,4930 +0,23%
  • AEGEAN AIRLINES: 13,9200 -0,14%
  • VIOHALCO: 6,3800 -0,16%
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,4600 +1,81%
  • ΔΑΑ:10,1600 -0,59%
  • ΔΕΗ: 14,0500 -0,43%
  • COCA COLA HBC:43,1000 +0,42%
  • ΕΛΠΕ: 8,2700 +1,60%
  • ELVALHALCOR: 2,6850 +1,32%
  • ΕΘΝΙΚΗ: 12,1000 +1,17%
  • ΕΥΔΑΠ: 7,0700 -0,28%
  • EUROBANK: 3,2480 +3,51%
  • LAMDA DEVELOPMENT: 6,9900 +1,30%
  • MOTOR OIL: 24,8000 +1,97%
  • JUMBO: 32,0000 +0,19%
  • ΟΛΠ:44,0000 +0,69%
  • ΟΠΑΠ: 19,0600 +0,85%
  • ΟΤΕ: 16,4500 +1,54%
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9000 +1,05%
  • ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9400 -1,97%

Πηγή: ΑΠΕ