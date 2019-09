Πάιατ: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

Πεπεισμένος ότι τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, από το βήμα του Ενεργειακού Φόρουμ Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2019 (Southeast Europe Energy Forum 2019), που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε στο «φιλόδοξο πρόγραμμα της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων», τη βούλησή της για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την προσπάθεια που καταβάλλεται για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ελληνική οικονομία και να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα.

«Γι' αυτόν τον λόγο επιδοκιμάζουμε τον ενθουσιασμό της νέας κυβέρνησης για την άδεια υπεράκτιων ερευνών για τις ExxonMobil, Total και ΕΛΠΕ και προσμένουμε την επικύρωσή της από την (ελληνική) Βουλή. Πιστεύουμε ότι η υπεράκτια έρευνα εδώ, στην Ελλάδα, έχει μεγάλη δυναμική και ποιος θα μπορούσε να είναι καλύτερος εταίρος στο να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας από την ExxonMobil, τη μεγαλύτερη εισηγμένη πετρελαϊκή και πετροχημική εταιρεία στον κόσμο;», ανέφερε ο Αμερικανός πρέσβης.

Υπογράμμισε, δε, ότι η επικύρωση της άδειας της ExxonMobil «θα στείλει το θετικό σήμα που περιμένουν οι Αμερικανοί επενδυτές» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «οι αμερικανικές επενδύσεις θα διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας και σε επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις όπως αυτή των ΕΛΠΕ».

.@USAmbPyatt addresses @AmChamGr’s SE Europe Energy Forum in #Thessaloniki noting Greece’s role as a leader in the region in the energy sector. The U.S. remains Greece’s committed advocate and partner. pic.twitter.com/N14BMbNXBu

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) September 6, 2019