Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα: Ποια είναι η υποψήφια της ΕΕ για την ηγεσία του ΔΝΤ

Η Βουλγάρα διευθύνουσα σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα κέρδισε το χρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Βουλγάρα αξιωματούχος πήρε το χρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κερδίζοντας την στήριξη των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών ύστερα από πολύωρη διαπραγμάτευση, αφήνοντας πίσω της τον Ολλανδό, πρώην πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Μάλιστα ο μοναδικός συνυποψήφιός της συνεχάρη την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για τη νίκη της.

I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes.

— Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) 2 Αυγούστου 2019