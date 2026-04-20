Tα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 ανακοίνωσε η Bally’s Intralot, παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, έσοδα 518 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Bally’s International Interactive. Παράλληλα ο όμιλος επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την evoke σχετικά με μια πιθανή προσφορά για το σύνολο του εκδοθέντος και του προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της evoke στην τιμή των 0,50 λιρών Η.Β. ανά μετοχή. Η πρόταση αναμένεται να περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών με μια εναλλακτική για μερικώς καταβολή μετρητών.

Η Bally’s Intralot πιστεύει ότι ένας συνδυασμός με την evoke θα είχε τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικές στρατηγικές και λειτουργικές συνέργειες, συμπεριλαμβανομένων του ενισχυμένου μεγέθους, του διευρυμένου γεωγραφικού αποτυπώματος και των ευκαιριών για μείωση του κόστους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bally’s Intralot Robeson Reeves δήλωσε: «Η Bally’s Intralot έχει δημιουργήσει μια επιχείρηση με προφίλ περιθωρίου κέρδους που ξεχωρίζει σε αυτόν τον κλάδο. Η Evoke έχει το μέγεθος. Βλέπουμε μια συναρπαστική ευκαιρία να φέρουμε το λειτουργικό μας μοντέλο σε μια σημαντικά μεγαλύτερη επιχείρηση και τη δυνατότητα να μεταμορφώσουμε την οικονομική της απόδοση μέσω μεγάλων συνεργειών που είμαστε σε μοναδική θέση να προσφέρουμε. Αυτή είναι μια ευκαιρία που επιδιώκουμε με αποφασιστικότητα».

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση «δεν μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα για την υποβολή προσφοράς ή ως προς τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε προσφορά, ούτε ότι οι ανωτέρω συνέργειες θα πραγματοποιηθούν. Οποιαδήποτε οριστική προσφορά, εάν γίνει, θα υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις και η Bally’s Intralot διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους μιας τέτοιας προσφοράς, περιλαμβανομένου του τιμήματος, της μορφής και του συνδυασμού της αντιπαροχής και της δομής της συναλλαγής».

Σε κάθε περίπτωση η Bally’s Intralot επιβεβαιώνει στους μετόχους της, στους δανειστές της και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι, εάν η Πρόταση καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη συναλλαγή, η χρηματοδότησή της θα ευθυγραμμιστεί με τους δηλωμένους στόχους οικονομικής πολιτικής μας εντός της υφισταμένης περιμέτρου μας.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Έσοδα Ομίλου στα €518,0 εκατ. για το δωδεκάμηνο του 2025 (+34,8% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Bally’s International Interactive στο Δ’ τρίμηνο του 2025.

Προσαρμοσμένο EBITDA (ΑΕΒΙΤDA) για το 2025 στα €183,5 εκατ. (+40,4% σε ετήσια βάση), με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 35,4%.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Intralot S.A. ολοκλήρωσε την εξαγορά της Bally’s International Interactive (BII) έναντι €2,7 δις., αποτελούμενη από μετρητά και «νέες μετοχές εισφοράς εις είδος», δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ενοποίηση της BII προσέθεσε €167,1 εκατ. στα Έσοδα του Ομίλου και €67,0 εκατ. στο AEBITDA (40,1% περιθώριο AEBITDA).

Η pro forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώνεται σε έσοδα €1,086 εκατ. και AEBITDA €430,8 εκατ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο 39,7%, εντός των προβλέψεων και των εκτιμήσεων που είχαν δοθεί.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε €246,7 εκατ. στο τέλος του δωδεκαμήνου του 2025.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.493,9 εκατ. στο τέλος του 2025, με τον Προσαρμοσμένο Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης, σε pro-forma βάση, στo 3,46x.

Στις 14 Απριλίου 2025, η Bally’s Intralot S.A. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του Ομίλου στον Καναδά, Intralot Canada Ltd., υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την British Columbia Lottery Corporation (BCLC) για την παροχή υπηρεσιών Shared Services (Κοινές Υπηρεσίες).

Pro Forma Μη Ελεγμένες Οικονομικές Πληροφορίες για τη δωδεκάμηνη περίοδο με λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2025

Ο CEO του Ομίλου Bally’s Intralot κ. Robeson Reeves δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τη Bally’s Intralot. Η επιτυχής εξαγορά της Bally’s International Interactive μετασχημάτισε ουσιαστικά τον Όμιλο σε μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες iGaming και lottery σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ενοποιημένα pro-forma έσοδα ύψους περίπου €1,1 δις. και AEBITDA €431 εκατ., με περιθώριο σχεδόν 40%, αποδεικνύουν την εξαιρετική ποιότητα και τη δυναμική κερδοφορίας της πλατφόρμας. Οι υφιστάμενες δραστηριότητες του Ομίλου συνέχισαν να αποδίδουν, με τις λειτουργικές ταμειακές ροές να αυξάνονται στα €158,5 εκατ. και το περιθώριο AEBITDA να βελτιώνεται σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την ενοποίηση της Bally’s International Interactive κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Η απόδοση μας ανέδειξε την ανθεκτικότητα και τη διαφοροποίηση του διεθνούς χαρτοφυλακίου μας, παρά τις συναλλαγματικές πιέσεις στις ΗΠΑ. Εισήλθαμε στο 2026 ως μία ισχυρότερη, μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρα επιχείρηση, με ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και μοναδική τοποθέτηση στους τομείς του online gaming, του lottery και του αθλητικού στοιχηματισμού. Τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας.»

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2025

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση της τάξεως των €133,7 εκατ. σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2024, διαμορφώνοντας τα συνολικά έσοδα για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, στα €518,0 εκατ. (+34,8%).

Τα Παιχνίδια Λοταρίας είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών, αντιπροσωπεύοντας το 46,2% των συνολικών εσόδων, με το iGaming και τον Αθλητικό Στοιχηματισμό να ακολουθούν με ποσοστό 45,2%. Τα VLTs συνεισέφεραν κατά 8,1%, ενώ το Καζίνο και οι λοιπές δραστηριότητες αντιστοιχούσαν στο 0,5%.

Η παρακάτω ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των κυριότερων παραγόντων που επηρέασαν την επίδοση του κύκλου εργασιών στους κύριους επιχειρηματικούς τομείς.

Αυξημένα έσοδα στον τομέα B2C, με σημαντική συμβολή της Bally’s International Interactive. Στις υφιστάμενες δραστηριότητες, η απόδοση στην Αργεντινή κατέγραψε ήπια αύξηση, ενώ στην Τουρκία η αγορά του διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού επεκτάθηκε σημαντικά, παρά τις επιπτώσεις από συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Στον τομέα B2B, τα έσοδα παρουσίασαν μείωση, επηρεασμένα κυρίως από αρνητικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και χαμηλότερες πωλήσεις σε ορισμένες αγορές. Οι δραστηριότητες στην Ωκεανία παρέμειναν ανθεκτικές, ενώ θετική ήταν η πορεία σε αγορές όπως η Αργεντινή και η Κροατία.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σημαντικά, κυρίως λόγω της εξαγοράς της Bally’s International Interactive, ενώ σε συγκρίσιμη βάση επηρεάστηκε από συναλλαγματικές πιέσεις και διαφοροποίηση εσόδων.

Σε ετήσια βάση, το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA επί των εσόδων σημείωσε αύξηση από 34,0% σε 35,4%.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο, το Προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σημαντικά, με παράλληλη βελτίωση του περιθωρίου.

Επισκόπηση αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου

Τα αποτελέσματα του Δ’ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την αρχική ενοποίηση των δραστηριοτήτων της Bally’s International Interactive, που οδήγησε σε σημαντική αύξηση των εσόδων και ενίσχυσε τις δραστηριότητες B2C.

Η ενοποίηση της BII οδήγησε σε αλλαγή της γεωγραφικής κατανομής των εσόδων, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά του Ομίλου για το τρίμηνο.

Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της BII, η επίδοση επηρεάστηκε από συγκυριακούς παράγοντες και συναλλαγματικές πιέσεις.

EBT και NIATMI

Κατά το δωδεκάμηνο του 2025, τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε ζημίες, επηρεασμένα από αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα και κόστη συναλλαγών που σχετίζονται με την εξαγορά.

Το NIATMI παρουσίασε επίσης αρνητική μεταβολή σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ταμειακές ροές και καθαρός δανεισμός

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσίασαν αύξηση, υποστηριζόμενες από τη συνεισφορά της Bally’s International Interactive και τη βελτίωση στο κεφάλαιο κίνησης.

Οι καθαρές επενδύσεις παγίων στοιχείων αυξήθηκαν ελαφρώς, λόγω επενδύσεων σε διεθνή έργα.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός αυξήθηκε σημαντικά, αντανακλώντας την αναδιάρθρωση της χρηματοοικονομικής δομής του Ομίλου για τη στήριξη της εξαγοράς.

