Αδειάζει η κλεψύδρα για την έναρξη των μαζικών κρατήσεων προς την Ελλάδα. Χωρίς διάθεση εγκιβωτισμού κοινός τόπος είναι ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν ήδη τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Ήδη μεταβάλλεται η ζήτηση από βασικές αγορές όπως η Γαλλία και η Γερμανία γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα για την Ελλάδα ενόψει της θερινής περιόδου.

Η φετινή τουριστική σεζόν διαμορφώνεται μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Ο πόλεμος στον Αραβικό Κόλπο και η γενικότερη ένταση στη Μέση Ανατολή δεν περιορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά επηρεάζουν τη διάθεση και τις επιλογές των ταξιδιωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα πρώτα στοιχεία από δύο από τις σημαντικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό –τη Γαλλία και τη Γερμανία– δείχνουν ότι οι ταξιδιωτικές αποφάσεις δεν καθορίζονται πλέον μόνο από το κόστος, αλλά όλο και περισσότερο από την αντίληψη ασφάλειας. Η μεταβολή αυτή εγχαράζει ένα νέο τοπίο, στο οποίο η Ελλάδα καλείται να προσαρμοστεί.

Πτώση τιμών χωρίς αντίκρισμα στη ζήτηση

Στη Γαλλία, τα δεδομένα αποτυπώνουν μια εικόνα που μέχρι πρόσφατα θα θεωρούνταν αντιφατική. Παρά τη σημαντική μείωση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια προς την Ελλάδα, η ζήτηση δεν ακολουθεί την ίδια πορεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Digitips, όπως δημοσιεύθηκαν στο γαλλικό L’Écho touristique, τον Μάρτιο του 2026 η μέση τιμή των εισιτηρίων προς την Ελλάδα μειώθηκε κατά 11% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σε ετήσια βάση, η πτώση διαμορφώνεται στο 3,7%, αντανακλώντας την προσπάθεια των αεροπορικών εταιρειών να ενισχύσουν τη ζήτηση.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των κρατήσεων. Αντίθετα, καταγράφεται υποχώρηση στις πωλήσεις ταξιδιών προς την Ελλάδα, ενώ η χώρα χάνει έδαφος και στη σχετική κατάταξη των δημοφιλέστερων προορισμών για τους Γάλλους ταξιδιώτες, υποχωρώντας κατά τέσσερις θέσεις στο Top 20.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι, σε περιόδους διεθνούς αστάθειας, το κόστος δεν αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα επιλογής. Η ασφάλεια και η αίσθηση σταθερότητας αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, οδηγώντας τους ταξιδιώτες σε πιο επιφυλακτική στάση.

Απότομη επιβράδυνση μετά την κρίση

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στη Γερμανία, όπου η επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων καταγράφεται σχεδόν άμεσα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Travel Data + Analytics (TDA), τις δύο πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου οι νέες κρατήσεις μειώθηκαν κατά 16% έως 20%. Η πτώση αυτή συνδέεται χρονικά με την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που καθιστά σαφή τη σχέση μεταξύ γεωπολιτικών εξελίξεων και ταξιδιωτικής ζήτησης.

Παράλληλα, παρατηρείται σαφής μετατόπιση των ταξιδιωτικών ροών. Οι Γερμανοί ταξιδιώτες απομακρύνονται από προορισμούς που βρίσκονται κοντά ή συνδέονται με την ευρύτερη περιοχή της κρίσης, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία και η Αίγυπτος, και στρέφονται προς πιο «ασφαλείς» επιλογές.

Τα Κανάρια Νησιά και οι Βαλεαρίδες εμφανίζονται ως βασικοί ωφελημένοι, ενώ συνολικά η ζήτηση για προορισμούς της ανατολικής Μεσογείου υποχωρεί κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακυρώσεις και αλλαγή συμπεριφοράς

Η περίοδος Μαρτίου και Απριλίου, που συνδέεται με τις διακοπές του Πάσχα, αποκτά φέτος ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της αγοράς. Τα στοιχεία δείχνουν αυξημένες ακυρώσεις, κυρίως για προορισμούς που επηρεάζονται άμεσα από τη γεωπολιτική ένταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου η εικόνα ήταν θετική. Η χειμερινή περίοδος εμφάνιζε αύξηση εσόδων 4%, ενώ για τη θερινή περίοδο η άνοδος έφτανε το 7%. Ωστόσο, η δυναμική αυτή φαίνεται πλέον να περιορίζεται, καθώς οι ακυρώσεις αυξάνονται και οι νέες κρατήσεις κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Παράλληλα, παρατηρείται αλλαγή και στον τρόπο που οι ταξιδιώτες λαμβάνουν αποφάσεις. Οι κρατήσεις γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία ταξιδιού, ενώ η ανάγκη για ευελιξία και δυνατότητα ακύρωσης αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Το κόστος ως επιβαρυντικός παράγοντας

Την ίδια στιγμή, η αύξηση του κόστους ενέργειας και καυσίμων αρχίζει να επηρεάζει αισθητά τις τιμές των ταξιδιών. Όπως επισημαίνει η Travel Data + Analytics, η άνοδος αυτή μετακυλίεται σταδιακά στα πακέτα διακοπών, περιορίζοντας τις επιλογές των καταναλωτών.

Το αποτέλεσμα είναι διπλό: από τη μία πλευρά, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί λόγω της αβεβαιότητας· από την άλλη, οι αυξημένες τιμές δυσκολεύουν την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί πιέζονται, ενισχύοντας τη στάση αναμονής και περιορίζοντας τη δυναμική της αγοράς.

Για την Ελλάδα, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σύνθετη. Από τη μία πλευρά, η χώρα εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, ιδιαίτερα σε σύγκριση με περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Από την άλλη, η γενικότερη επιφυλακτικότητα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές επηρεάζει και τη ζήτηση προς τη χώρα. Η υποχώρηση στη γαλλική αγορά και οι ανακατατάξεις στη γερμανική δείχνουν ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε μια ευρύτερη αναδιανομή των ταξιδιωτικών ροών.

Το βασικό ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η ανταγωνιστικότητα των τιμών, αλλά η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών και η διατήρηση της εικόνας σταθερότητας.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η συνολική επιθυμία για ταξίδια παραμένει ισχυρή, αλλά η κατεύθυνσή της αλλάζει. Οι ταξιδιώτες δεν εγκαταλείπουν τα σχέδιά τους, ωστόσο τα επαναξιολογούν με διαφορετικά κριτήρια.