Με «όχημα» το Greek Frozen Yogurt και με σταθερό προσανατολισμό στις διεθνείς αγορές, η Κρι Κρι καταγράφει ισχυρή δυναμική στις εξαγωγές, με τα πρώτα στοιχεία του 2026 να επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία. Ο ρυθμός αύξησης των συνολικών εξαγωγών της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας τον Ιανουάριο ξεπερνά το 40%, σε μια εξέλιξη που αποτυπώνει τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της και την αναγνώριση των προϊόντων της.

Η Κρι Κρι συμμετείχε στη φετινή διεθνή έκθεση τροφίμων «Gulfood», που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου 2026. Η παρουσία στην έκθεση εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία συνάντησης του κλάδου τροφίμων, με αγοραστές και επαγγελματίες από ένα ευρύ φάσμα αγορών.

Στο ίδιο πλαίσιο εξωστρέφειας, η Κρι Κρι συμμετέχει στο «KeHE Show» (4-5 Φεβρουαρίου 2026, Κολοράντο), παρουσιάζοντας το Greek Frozen Yogurt σε ένα από τα σημαντικότερα trade shows της αμερικανικής αγοράς. Η εταιρεία τοποθετεί την παρουσία της εκεί ως κίνηση που συνδέεται με την αυξανόμενη αποδοχή της κατηγορίας στις ΗΠΑ, στοιχείο που ενισχύει την επιλογή της να επενδύσει συστηματικά στην περαιτέρω διείσδυσή της.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάζονται, τα προϊόντα Greek Frozen Yogurt της Κρι Κρι συνεχίζουν να προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον αγοραστών, με ισχυρή παρουσία ενδιαφέροντος από τις αγορές της Ασίας και της Αμερικής. Το προϊόν «χτίζει» τη διαφοροποίησή του στον συνδυασμό του αυθεντικού ελληνικού γιαουρτιού με το παγωτό, στοιχείο που αναδεικνύεται ως κεντρικό πλεονέκτημα σε επίπεδο γεύσης και διατροφικού προφίλ.

Εξαγωγές στην Κίνα

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά, παράλληλα, το επόμενο βήμα της εταιρείας στην Ασία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης και μετά το επιτυχές ξεκίνημα στις ΗΠΑ, η Κρι Κρι ξεκινά πιλοτικά τις εξαγωγές Greek Frozen Yogurt στην Κίνα, έχοντας λάβει τη σχετική άδεια.

Η συγκεκριμένη αγορά περιγράφεται ως δυναμικό και απαιτητικό καταναλωτικό περιβάλλον, με προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, εξέλιξη που εντάσσεται στον σχεδιασμό επέκτασης της εταιρείας σε αγορές υψηλών απαιτήσεων και μεγάλου μεγέθους.

Σε επίπεδο εταιρικής κατεύθυνσης, η Κρι Κρι δηλώνει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους της, επενδύοντας συστηματικά στην ποιότητα, την καινοτομία και την αυθεντικότητα της ελληνικής γαλακτοκομικής παράδοσης, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές.