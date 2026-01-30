Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών περιόρισαν μέρος των απωλειών τους σήμερα, Παρασκευή, 30/01, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι προτείνει τον Κέβιν Γουόρς (Kevin Warsh), πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), για το τιμόνι της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι τιμές των futures είχαν υποχωρήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το δολάριο και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων (Treasuries) σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, μετά από δημοσιεύματα που ήθελαν τον Λευκό Οίκο να προετοιμάζει την υποψηφιότητα του Γουόρς ως επόμενου προέδρου της Fed.

Η αντίδραση των χρηματοπιστωτικών αγορών ήταν σε μεγάλο βαθμό συγκρατημένη μετά την επίσημη ανακοίνωση του Τραμπ την Παρασκευή. Ο Γουόρς θεωρείται σύμφωνα με το Reuters, μια συγκριτικά μετριοπαθής προσωπικότητα, ένας από τους λιγότερο ριζοσπαστικούς υποψηφίους, ο οποίος εμφανίζεται εμφανώς πιο επιφυλακτικός στην υιοθέτηση ισχυρών μέτρων νομισματικής τόνωσης, παρά την προτίμησή του για χαμηλότερα επιτόκια.

«Όσον αφορά τον αντίκτυπο στο δολάριο και τις χρηματιστηριακές αγορές, η κίνηση κρίνεται ουδέτερη», δήλωσε ο Ελάιας Χαντάντ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Brown Brothers Harriman. «Εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ των χαμηλότερων επιτοκίων, γεγονός που στηρίζει τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου. Από την άλλη, όμως, επιθυμεί τη σημαντική μείωση του ισολογισμού της Fed, ο οποίος αποτέλεσε βασικό στήριγμα για την απότομη άνοδο των τιμών των περιουσιακών στοιχείων», πρόσθεσε ο Χαντάντ.

Η υποψηφιότητα αυτή ολοκληρώνει μια διαδικασία μηνών που συχνά θύμιζε «δημόσια ακρόαση», καθώς ο Γουόρς, ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ και άλλοι κορυφαίοι διεκδικητές —συμπεριλαμβανομένου του νυν διοικητή της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ και του στελέχους της Wall Street Ρικ Ρίντερ— εμφανίζονταν τακτικά στην τηλεόραση για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για την οικονομία και την πολιτική της κεντρικής τράπεζας.

Οι δείκτες κατέγραψαν έντονη κινητικότητα την Πέμπτη, με τον Nasdaq να υποχωρεί πάνω από 2% πριν κλείσει τελικά με πτώση 0,7%. Ο S&P 500 έκλεισε επίσης με οριακή πτώση 0,1%, έχοντας νωρίτερα καταγράψει απώλειες άνω του 1%.