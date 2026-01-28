Από την 1η Απριλίου 2026 αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο καταβάλλονται τα ενοίκια στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας το τέλος των πληρωμών σε μετρητά στο χέρι που κυριάρχησαν επί δεκαετίες, κυρίως στις μισθώσεις κατοικιών. Με βάση τη νέα νομοθετική ρύθμιση, καμία πληρωμή ενοικίου που πραγματοποιείται εκτός τραπεζικού συστήματος δεν θα αναγνωρίζεται πλέον φορολογικά, ενώ όλες οι μισθώσεις, είτε αφορούν σπίτια είτε επαγγελματικούς χώρους, θα πρέπει να εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Η αλλαγή προβλέπεται ρητά στον νόμο 5222/2025 και καθιστά υποχρεωτική τη λεγόμενη «τραπεζική ρήτρα» στα μισθωτήρια συμβόλαια. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το ενοίκιο θα πρέπει όχι μόνο να αναγράφεται ως τραπεζικά καταβλητέο, αλλά και να κατατίθεται σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ώστε να υπάρχει πλήρης και διαφανής καταγραφή της συναλλαγής. Μέχρι σήμερα, ειδικά στις κατοικίες, η πληρωμή με μετρητά ήταν συχνό φαινόμενο, κάτι που πλέον παύει να γίνεται αποδεκτό.

Βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι αφενός η πλήρης παρακολούθηση των εισοδημάτων από μισθώματα μέσω του τραπεζικού συστήματος και αφετέρου ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και των αδήλωτων ενοικίων. Μέσω των τραπεζικών κινήσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα μπορεί να προχωρά σε αυτόματες διασταυρώσεις μεταξύ όσων δηλώνονται στα μισθωτήρια και όσων πράγματι καταβάλλονται, περιορίζοντας δραστικά τις «συμφωνίες κάτω από το τραπέζι».

Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων προχωρά σε αναλυτικές συστάσεις προς τα μέλη της, επισημαίνοντας ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια πρέπει να επικαιροποιηθούν. Πλέον, ο τρόπος, ο χρόνος και ο τόπος πληρωμής του μισθώματος θα πρέπει να προβλέπουν ρητά ότι το ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, εντός των πρώτων ημερών κάθε μήνα, με την τραπεζική απόδειξη να αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο εξόφλησης. Τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση του ενοικιαστή να πληρώσει μέσω τράπεζας εξομοιώνεται με μη καταβολή ενοικίου και παρέχει στον ιδιοκτήτη όλα τα νόμιμα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή την παράλειψη.

Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, «αν η κατάθεση των μισθωμάτων γίνεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, συνιστούμε το όνομα του εκμισθωτή να είναι πρώτο μεταξύ των ονομάτων των συνδικαιούχων του λογαριασμού, για να είναι ευκολότερη η διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

Ομοίως σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συνεκμισθωτών, συνιστούμε καθένας τους να γνωστοποιήσει στο μισθωτήριο συμφωνητικό (ή τη δήλωση της ΑΑΔΕ) τον δικό του λογαριασμό, με το όνομά του ως πρώτο δικαιούχο, όπου θα κατατίθεται το ποσό που του αντιστοιχεί, εκτός αν με την αναμενόμενη σχετική Υπουργική απόφαση, ρητά οριστεί ότι μισθώματα που οφείλονται σε πολλούς συνεκμισθωτές – συνιδιοκτήτες θα μπορεί έγκυρα να καταβάλλονται σε κοινό λογαριασμό τους.

ΑΚΙΝΗΤΑ(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Οι εκμισθωτές θα πρέπει να ζητούν από τους ενοικιαστές τους την καταβολή και των δώδεκα (12) μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου, ώστε να προκύπτει ότι όλα τα μηνιαία μισθώματα καταβλήθηκαν τραπεζικά, διαφορετικά θα κινδυνεύουν με απώλεια της νόμιμης έκπτωσης».

Υπογραμμίζει δε ότι «το ισχύον ακατάσχετο όριο των 1.250 € από τραπεζικό λογαριασμό, ποσών που προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις, δεν καλύπτει τα ποσά που προέρχονται από μισθώματα, εκτός αν ο λογαριασμός αυτός είναι λογαριασμός «περιοδικής πίστωσης» (για μισθούς, συντάξεις και ενοίκια) και έχει εκ των προτέρων δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ ως «μοναδικός ακατάσχετος». Γι΄αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων θα πρέπει να σπεύσουν να προβούν στην ανωτέρω δήλωση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Αν μάλιστα πρόκειται για κοινό λογαριασμό, η δήλωση για το ακατάσχετο πρέπει να γίνει από κάθε συνδικαιούχο ξεχωριστά ώστε να ισχύσει για όλους. Συνεπώς πρακτικά η είσπραξη των κατατιθεμένων ενοικίων από τον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή που δεν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος, θα γίνεται κάθε μήνα από όποιον είναι ταχύτερος από τους δύο: Από τον εκμισθωτή ή από την ΑΑΔΕ».

Το νέο καθεστώς συνοδεύεται από σαφείς κυρώσεις για όσους επιλέξουν να το αγνοήσουν. Για τους ενοικιαστές, η πληρωμή του ενοικίου μέσω τραπέζης καθίσταται βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε οικονομικής ενίσχυσης ή έκπτωσης. Όσοι συνεχίσουν να πληρώνουν με μετρητά, ακόμη και αν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα αποκλείονται τόσο από το στεγαστικό επίδομα όσο και από το νέο ετήσιο βοήθημα ύψους έως 800 ευρώ, με πρόσθετη προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη δήλωση και την ηλεκτρονική εξόφληση των ενοικίων.

Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν ενοίκια εκτός τραπεζικού συστήματος θα χάνουν σημαντικά φορολογικά οφέλη. Η αυτόματη έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από μισθώματα δεν θα εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα το φορολογητέο ποσό να αυξάνεται. Για παράδειγμα, εισόδημα 12.000 ευρώ από ενοίκια θα φορολογείται στο σύνολό του, χωρίς καμία μείωση, εάν δεν έχει καταβληθεί μέσω τράπεζας.

Για τις επιχειρήσεις τέλος, το μέτρο δεν αποτελεί καινοτομία, απλώς από φέτος η εφαρμογή του γίνεται αυστηρότερη. Επαγγελματικά ενοίκια που δεν πληρώνονται ηλεκτρονικά δεν θα αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενη δαπάνη, αυξάνοντας άμεσα τη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Έτσι, ένα μηνιαίο ενοίκιο μεσαίου ύψους μπορεί να μετατραπεί σε σημαντική απώλεια φορολογικών εκπτώσεων σε ετήσια βάση.