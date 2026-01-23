Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα ανήλθαν συνολικά σε 747,7 δισεκατομμύρια γουάν (107,38 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025, σημειώνοντας πτώση 9,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εμπορίου την Παρασκευή.

Παρά τη συνολική υποχώρηση, οι επενδύσεις από την Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Βρετανία προς την Κίνα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 66,8%, 27,3% και 15,9% αντίστοιχα, βάσει των στοιχείων του υπουργείου. Σημειώνεται σύμφωνα με το Reuters, ότι το 2024, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα είχαν διαμορφωθεί στα 826,3 δισεκατομμύρια γουάν.

Η Κίνα κατέγραψε την περασμένη χρονιά οικονομική ανάπτυξη 5%, ρυθμό που συγκαταλέγεται στους χαμηλότερους των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Η δεύτερη οικονομία του κόσμου κατέγραψε εξάλλου ανάπτυξη με ρυθμό 4,5% το τελευταίο τρίμηνο του 2025, όπως ανέμεναν ειδικοί, που πάντως σήμανε σημαντική επιβράδυνση.

Η πολιτική ηγεσία του κολοσσού της Ασίας είχε ορίσει στόχο η ανάπτυξη να κυμανθεί «περί το 5%» το 2025, έπειτα από την επέκτασή της με ακριβώς τον ίδιο ρυθμό το 2024.