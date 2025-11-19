Σε μία χρονιά κατά την οποία η ελληνική κεφαλαιαγορά καταγράφει αυξημένη κινητικότητα και έντονη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, η LAMDA Development έρχεται να θέσει νέα ορόσημα. Η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση του μεγαλύτερου ομολόγου της ιστορίας της, το οποίο συγκέντρωσε εντυπωσιακή ζήτηση. Η υπερκάλυψη, το ύψος του ποσού και η συμμετοχή των ιδιωτών διαφοροποιούν την έκδοση από προηγούμενες και αναδεικνύουν το ενδιαφέρον που εξακολουθεί να προσελκύει η LAMDA στο ελληνικό επενδυτικό κοινό.

Έναρξη διαπραγμάτευσης και μήνυμα της αγοράς

Τo Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη αλλά και συνεργάτες της LAMDA Development, με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου ομολόγου της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Οδυσσέας Αθανασίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι, σηματοδοτώντας μια έκδοση που καταγράφει ήδη πολλαπλά ρεκόρ.

«Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση που εκδηλώθηκε για την νέα αυτή ομολογιακή έκδοση της LAMDA αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στην εταιρεία και τις προοπτικές της. Αυτό είναι το τρίτο ομόλογο της LAMDA Development η οποία το 2020 και το 2022 ολοκλήρωσε με επιτυχία αντίστοιχα εγχειρήματα, αλλά και το τρίτο ομόλογο για το 2025 που ξεκινά τη διαπραγμάτευσή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η LAMDA Development αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα εισηγμένης εταιρείας που σταθερά αξιοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το Χρηματιστήριο» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κύριος Γιάννος Κοντόπουλος.

Ρεκόρ ζήτησης και συμμετοχής ιδιωτών

Η νέα έκδοση των €500 εκατ. αποτελεί το μεγαλύτερο ομόλογο στην ιστορία της LAMDA και το μεγαλύτερο στην ελληνική αγορά σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση εταιρείας. Η συνολική ζήτηση έφτασε τα €770 εκατ., με υπερκάλυψη 1,5 φορά, ενώ το ενδιαφέρον των ιδιωτών ήταν καθοριστικό: υπερκάλυψαν μόνοι τους το ομόλογο με €540 εκατ. και 15.044 εγγραφές. Η συμμετοχή 88% αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγράψει ο Όμιλος και τη δεύτερη υψηλότερη κατανομή ιδιωτών της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development κύριος Οδυσσέας Αθανασίου ανέφερε μεταξύ άλλων: « Ευχαριστούμε την επενδυτική κοινότητα για την εμπιστοσύνη που δείχνει διαχρονικά στον Όμιλο LAMDA, η οποία φαίνεται εμπράκτως και σήμερα από τη σημαντική υπερκάλυψη του ομολόγου αυτού, του τρίτου που έχει εκδώσει η LAMDA τα τελευταία πέντε χρόνια. Νέο ρεκόρ κατέγραψε το ενδιαφέρον από τους ιδιώτες, υπέρ-καλύπτοντας από μόνο του το τελικό ποσό της έκδοσης των €500εκ., που είναι και το μεγαλύτερο ομόλογο στην ιστορία μας. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση, αφοσίωση και ενθουσιασμό να δημιουργούμε αξία με τα έργα μας για την οικονομία και την κοινωνία».

Βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης

Το επιτόκιο 3,8% μειώνει το κόστος χρηματοδότησης της εταιρείας σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις. Τον Ιούλιο του 2025 η LAMDA είχε αποπληρώσει πράσινο ομόλογο €230 εκατ. με επιτόκιο 4,7%. Η λήξη της νέας έκδοσης τοποθετείται μετά και την τελευταία δόση προς το ΤΑΙΠΕΔ, προσφέροντας μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία. Η LAMDA έχει αντλήσει συνολικά πάνω από €1 δισ. μέσω ομολογιών τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η σημασία για την ελληνική κεφαλαιαγορά

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, τόνισε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να στηρίζει έμπρακτα, μέσω άντλησης φθηνών πόρων, τις επιχειρήσεις ώστε να πραγματοποιούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Η LAMDA υλοποιεί σήμερα τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο – μία μεγάλη επένδυση που έχει το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και ειδικά και στην ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει πάντοτε τέτοιες προσπάθειες οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και της ελληνικής οικονομίας».