Νέες ρυθμίσεις στο ιδιωτικό χρέος, τις φορολογικές διαδικασίες και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής: