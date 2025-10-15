Τη δυνατότητα να εντοπίζει και να αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα τα οποία παραμένουν σήμερα αναξιοποίητα καθώς δεν υπάρχουν κληρονόμοι αποκτά το υπουργείο Οικονομικών προχωρώντας στη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος Κοινωφελών Περιουσιών με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ. Με αυτόν τον τρόπο, θα «ξεμπλοκάρουν» 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές και μέρος των ακινήτων αναμένεται να πέσουν στην αγορά και να αξιοποιηθούν για κοινωνικούς και στεγαστικούς σκοπούς.

Νομοσχέδιο

Με βάση το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο πρόκειται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα καταγραφούν ψηφιακά. Δημιουργούνται δύο νέα εργαλεία, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και η Πλατφόρμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, τα οποία θα συνδεθούν με τα υφιστάμενα μητρώα του Δημοσίου.

Τη διαχείριση των περιουσιών αυτών θα αναλάβει φορέας ειδικού σκοπού, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και τη διάθεση μέρους των εσόδων σε στεγαστικά προγράμματα για ευάλωτα νοικοκυριά.

Υπολογίζεται ότι περίπου 7.000 κληρονομιές βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ενώ την τελευταία πενταετία έχουν εκκαθαριστεί μόλις 100 ακίνητα. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη συνολικής εικόνας: το Δημόσιο δεν γνωρίζει ποια ακίνητα ανήκουν σε εκκρεμείς κληρονομιές ούτε ποια έχουν απαξιωθεί. Επιπλέον, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου να μπλοκάρεται από πλαστές ιδιόγραφες διαθήκες.

Σήμερα, απαιτούνται έως και πέντε χρόνια για την αναγνώριση μιας σχολάζουσας κληρονομιάς και άλλα τόσα ή περισσότερα για την πλήρη εκκαθάρισή της.

Διασύνδεση με το Περιουσιολόγιο

Το πρώτο βήμα προς τη λύση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, η οποία προβλέπει τη διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας που θα συνδέει το πληροφοριακό σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ – Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ.

Η υπηρεσία θα επιτρέπει:

στους εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στοιχεία ακινήτων και

στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να διασταυρώνουν και να επιβεβαιώνουν την ακίνητη περιουσία που ανήκει σε εκκρεμείς ή σχολάζουσες κληρονομιές.

Το υπουργείο Οικονομικών θα διασφαλίζει πλήρως την ιχνηλασιμότητα, την παρακολούθηση προσβάσεων και τη χρήση των δεδομένων μόνο για τον καθορισμένο σκοπό. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα γίνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ, με πλήρη συμμόρφωση προς το GDPR και την Πολιτική Ασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.