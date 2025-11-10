Η Yuzu κάνει την εμφάνισή της στον χώρο της επικοινωνίας, φέρνοντας έναν νέο αέρα δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας. Επικεφαλής και βασική μέτοχος του σχήματος είναι η Μάγδα Πανουργιά, επαγγελματίας με πολυετή εμπειρία στον χώρο της επικοινωνίας και της εταιρικής προβολής.

Η Yuzu έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην αγορά: την ανάγκη για ολιστική επικοινωνία που συνδυάζει στρατηγική σκέψη, ευελιξία και δημιουργικό περιεχόμενο.

Εμπνευσμένη από τον ξεχωριστό χαρακτήρα και την έντονη προσωπικότητα του φρούτου yuzu, η εταιρεία εστιάζει στη δημιουργία εμπειριών με ουσία και αυθεντικότητα.

Με υπηρεσίες που εκτείνονται από οργάνωση και παραγωγή events και δημόσιες σχέσεις, μέχρι crisis management και brand storytelling, η εταιρεία στοχεύει να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης για brands και οργανισμούς που θέλουν να ξεχωρίσουν.

«Η επικοινωνία σήμερα απαιτεί αυθεντικότητα, ταχύτητα και συνέπεια. Η Yuzu δημιουργήθηκε για να προσφέρει ακριβώς αυτό — λύσεις που “δουλεύουν” στην πράξη, με ανθρώπινη προσέγγιση και ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως με μια φρέσκια ματιά Στη Yuzu εξειδικευόμαστε στη στρατηγική επικοινωνία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων εκδηλώσεων, καθώς και στην αφήγηση ιστοριών που ενισχύουν ουσιαστικά τη σύνδεση ανάμεσα σε brands και στο κοινό τους. Δεν παρέχουμε απλώς υπηρεσίες – χτίζουμε βιωματικές εμπειρίες που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα κάθε πελάτη. Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε συνδυάζει δημιουργικότητα, επαγγελματισμό και βαθιά κατανόηση της σύγχρονης κουλτούρας. Από υψηλών προδιαγραφών εταιρικές εκδηλώσεις έως στοχευμένες καμπάνιες επικοινωνίας, αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση με πάθος, προσοχή στη λεπτομέρεια και στρατηγική σκέψη», δηλώνει η Μάγδα Πανουργιά.

H Yuzu φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν ουσιαστική, σύγχρονη και αποτελεσματική επικοινωνία με πραγματικό αντίκτυπο ([email protected]).