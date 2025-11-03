Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφοντας ισχυρές επιχειρησιακές επιδόσεις και σταθερή κερδοφορία, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η συνολική επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 26,2 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Οι επιβάτες εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 2,2%, ενώ οι διεθνείς αφίξεις και αναχωρήσεις ενισχύθηκαν κατά 8,5%.

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 3,5%, φτάνοντας τα 526,9 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ανόδου της επιβατικής κίνησης και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου.

Η εταιρεία καταγράφει προσαρμοσμένο EBITDA στα 335,6 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένο κατά 1,3% σε σύγκριση με το 2024, σε συμφωνία με τον βραχυπρόθεσμο στόχο του ΔΑΑ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 185,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,8%, λόγω της μείωσης του Μεταφερόμενου Ποσού, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Βασικά Μεγέθη (σε εκατ. ευρώ) 9M 2025 9M 2024 Μεταβολή Κίνηση (εκατ. επιβάτες) 26,2 24,6 +6,7% Συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα 526,9 509,0 +3,5% Προσαρμοσμένο EBITDA 335,6 339,9 -1,3% Κέρδη μετά από φόρους 185,8 195,1 -4,8%

Ισχυρή θερινή περίοδος και νέα ρεκόρ διασυνδεσιμότητας

Κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών σημείωσε ιδιαίτερα δυναμικές επιδόσεις, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στην Ευρώπη ως προς τη συνολική συνδεσιμότητα. Η Αθήνα πλέον συνδέεται με 9 πόλεις των ΗΠΑ, πραγματοποιώντας 103 εβδομαδιαίες υπερατλαντικές πτήσεις, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με πριν από δύο χρόνια.

Οι τρέχουσες τάσεις δείχνουν ότι η συνολική επιβατική ζήτηση του 2025 θα κινηθεί σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, αν και οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι μακροοικονομικές προκλήσεις παραμένουν σημαντικοί παράγοντες αβεβαιότητας.

Έσοδα ανά τομέα δραστηριότητας

Τα έσοδα από Αεροπορικές Δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 2,5%, στα 397,5 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα θετικά από την κίνηση και την εφαρμογή του Προγράμματος Ενίσχυσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τα έσοδα από Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 129,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,7%, χάρη στην ισχυρή εμπορική επίδοση, παρά τις προσωρινές πιέσεις στα έσοδα στάθμευσης λόγω της έναρξης των εργασιών για τον νέο πολυώροφο χώρο στάθμευσης.

Άνοδος λειτουργικών εξόδων

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 14,1%, στα 180,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω:

της ενισχυμένης στελέχωσης και των αυξημένων αναγκών εξυπηρέτησης,

της αύξησης του κατώτατου μισθού (2024 και 2025),

του υψηλότερου ενεργειακού κόστους και

των εκτεταμένων εργασιών συντήρησης σε διαδρόμους και τροχοδρόμους.

Διεθνείς διακρίσεις και στρατηγικά έργα

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αναδείχθηκε “Overall Winner” στα Routes World 2025 στο Χονγκ Κονγκ, την κορυφαία διεθνή διοργάνωση του κλάδου των αερομεταφορών, κερδίζοντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε αεροδρόμια όλων των κατηγοριών — και επιπλέον, την πρώτη θέση στην κατηγορία άνω των 20 εκατ. επιβατών.

Η διάκριση επιβεβαιώνει τη συνεχή ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της Αθήνας και την ηγετική θέση του αεροδρομίου στον παγκόσμιο χάρτη των αερομεταφορών.

Επενδύσεις σε υποδομές

Από τον Ιούλιο του 2025 έχουν ξεκινήσει τα έργα κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων (3.365 θέσεις) και του νέου βορειοδυτικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών (32 θέσεις τύπου Code C), τα οποία προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθούν το Β’ τρίμηνο του 2027.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού (Main Terminal Building) μέσω του μοντέλου Early Contractor Involvement (ECI), με την επιλογή αναδόχου να αναμένεται στις αρχές του 2026.

Διαδοχή στη Διοίκηση

Στις 3 Νοεμβρίου, ο ΔΑΑ ανακοίνωσε ότι μετά από μια εξαιρετική θητεία 19 ετών στο τιμόνι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και 30 χρόνια συνολικά στον ΔΑΑ, ο κ. Γιάννης Παράσχης αποφάσισε να ολοκληρώσει αυτόν τον επαγγελματικό κύκλο στις 31 Ιανουαρίου 2026 σε συνέχεια της λήξης της σύμβασής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του μετόχου πλειοψηφίας Avi Alliance και σύστασης των αρμόδιων οργάνων σύμφωνα με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, αποφάσισε ομόφωνα κατά τη συνεδρίασή του στις 31 Οκτωβρίου 2025, να ορίσει τον κ. Γιώργο Καλλιμασιά, Γενικό Διευθυντή Στρατηγικής της Εταιρείας, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) του ΔΑΑ, με ισχύ από την 1 Φεβρουαρίου, 2026. Ο κ. Καλλιμασιάς έχει διατελέσει υπεύθυνος για μεγάλα στρατηγικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της 20ετούς παράτασης της περιόδου παραχώρησης της Εταιρείας Αεροδρομίου και της εισαγωγής του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.