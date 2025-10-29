Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 η ισχύς των μέτρων για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Αναλυτικά αναφέρεται ότι: