Σημαντική μείωση κατά 2,1 δισ. ευρώ εμφάνισε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, υποχωρώντας στα 6,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,4%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές κατέγραψαν άνοδο κατά 2,7% (αύξηση 6,1% και 2,1% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Θετικές ήταν οι εξελίξεις στο μέτωπο του τουρισμού, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,0%, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί το πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών στα 16,3 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από τον τουρισμό έφθασαν το οκτάμηνο στα 16,7 δισ. ευρώ από 14,9 δισ. ευρώ πέρυσι.

Το έλλειμμα του συνολικού Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων – (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) – συρρικνώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,0 δισ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 2,3 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 8,1 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη διεύρυνση κατά 4,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων, η οποία αντισταθμίστηκε περίπου κατά το ήμισυ από την υποχώρηση κατά 2,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 8,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.