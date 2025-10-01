Με μικρές διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της πρώτης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τον Οκτώβριο. Ήπια υποχώρηση σημειώνουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή των επενδυτών να επικεντρώνεται στο πολιτικό αδιέξοδο στις ΗΠΑ με το «κλείσιμο» της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.033,77 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,02%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,90%), του ΟΤΕ (+0,68%) και της ΔΕΗ (+0,50%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,66%), της Alpha Bank (-1,00%) και της Coca Cola HBC (-0,90%).

Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 39 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Εκτέρ (+4,82%) και Frigoglass (+3,61%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Νάκας (-8,28%) και Μουζάκης (-6,72%).