Από την ανακαίνιση των Village Cinemas και τον σχεδιασμό νέων εκπαιδευτικών και εμπορικών υποδομών στην Ελλάδα, μέχρι την υλοποίηση των γραφείων στην Ελβετία για κορυφαίες εταιρείες, η Stirixis Group έχει χτίσει μια διαδρομή που τη φέρνει στην πρώτη γραμμή του στρατηγικού σχεδιασμού και του project management. Μετρώντας περισσότερα από 850 έργα σε 29 χώρες, η εταιρεία καταφέρνει να «παντρεύει» δημιουργία, στρατηγική και διαχείριση σε μια ολιστική προσέγγιση που τη διαφοροποιεί.

«Αυτό που κάνουμε δεν το κάνουν άλλες εταιρείες διεθνώς», τονίζει ο ιδρυτής και CEO, Αλέξανδρος Αθανασούλας, δίνοντας το στίγμα μιας φιλοσοφίας που μετατρέπει κάθε έργο σε επένδυση με μακροχρόνια αξία.

Από το Μαρούσι στο Ντουμπάι

Η Stirixis ξεκίνησε το 1996, την ίδια χρονιά που ο κ. Αθανασούλας παντρεύτηκε την Έλενα Κυρνασίου-Αθανασούλα, σήμερα Αντιπρόεδρο και Γενική Διευθύντρια της εταιρείας. Τριάντα χρόνια μετά, η πορεία της εταιρείας συνεχίζει να είναι ανοδική, με ετήσιο τζίρο περίπου 2 εκατ. ευρώ και μια ομάδα 40 ατόμων.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το project για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Saint-Paul De La Salle καθώς και η ριζική ανακαίνιση των Village Cinemas στο Athens Mall για τα οποία η εταιρεία κατέκτησε δύο σημαντικές διακρίσεις στα International Property Awards 2025.

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι γι’ αυτή τη διεθνή διάκριση», δήλωσε η κα Κυρνασίου-Αθανασούλα. «Για εμάς, ο φυσικός χώρος δεν είναι απλώς λειτουργία ή αισθητική, αλλά στρατηγικό εργαλείο μακροχρόνιας απόδοσης».

Σειρά έχουν δύο ακόμα σημαντικά έργα: η αναβάθμιση των αιθουσών στο Ρέντη και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή ενός πενταώροφου κτιρίου στην Αθήνα.

Περιγράφοντας τα έργα που έχει αναλάβει και υλοποιήσει η Stirixis Group στην Ελλάδα, ο CEO αναφέρθηκε ενδεικτικά στην εταιρεία «Κωσταρέλος», όπου υλοποιήθηκε ο μετασχηματισμός της οικογενειακής επιχείρησης σε σύγχρονη αλυσίδα καταστημάτων γευσιγνωσίας και εμπειρίας αλλά και ο σχεδιασμός των καταστημάτων «Καυκάς» και «Elpedison».

Στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι ανέλαβε τον πλήρη ανασχεδιασμό του brand για τη μεγάλη αλυσίδα ζαχαροπλαστείων Mister Baker ενώ έχει υλοποιήσει έργα από τις ΗΠΑ μέχρι την Ινδία και από τη Ρωσία μέχρι τη Νιγηρία.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Αθανασούλας, ως προς την κατανομή έργων, στην περίοδο της κρίσης, η αναλογία ήταν 20% Ελλάδα – 80% εξωτερικό, ενώ σήμερα κυμαίνεται στο 60-40%.

«Η μεθοδολογία της Stirixis χτίζεται πάνω σε τέσσερις λέξεις – κλειδιά: Στρατηγική, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Εξέλιξη. Αυτή η δομή διασφαλίζει ότι κάθε έργο λειτουργεί σαν ζωντανός οργανισμός: σχεδιάζεται με βάση το οικοσύστημα του πελάτη, υλοποιείται με πιστοποιημένα συστήματα και προσαρμόζεται στις αλλαγές της αγοράς» κατέληξε ο κ. Αθανασούλας.