Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), φορέας εκμετάλλευσης του λιμένα Θεσσαλονίκης και κύριος πάροχος δικτύου συνδυασμένων μεταφορών πολλαπλών πυλών και λύσεων εφοδιαστικής για τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο του 2025.

Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για το 1ο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά 10,2% και διαμορφώθηκαν σε €53,3 εκατ., έναντι €48,3 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Όλοι οι βασικοί τομείς δραστηριότητας κατέγραψαν αύξηση: ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων σημείωσε άνοδο εσόδων κατά 13,2% (€38,9 εκατ. από €34,3 εκατ.), ο τερματικός σταθμός συμβατικού φορτίου κατά 4,5% (€11,4 εκατ. από €10,9 εκατ.), ενώ οι τομείς εκμετάλλευσης χώρων και επιβατικής κίνησης (κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα) κατέγραψαν αυξήσεις 3,1% και 28,4% αντίστοιχα (€2,2 εκατ. και €0,7 εκατ., από €2,1 εκατ. και €0,6 εκατ.).

Σε επίπεδο κερδοφορίας, ο Όμιλος παρουσίασε βελτίωση σε όλα τα μεγέθη. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 12,1% και ανήλθαν σε €25,1 εκατ. από €22,4 εκατ., τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 19,7% σε €24,9 εκατ. από €20,8 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ενισχύθηκαν κατά 16,7% και διαμορφώθηκαν σε €15,9 εκατ. από €13,6 εκατ.

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το 1ο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε €5,2 εκατ., αυξημένο από τα €2,8 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2024, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση στο 2ο εξάμηνο, με την υπογραφή της κύριας σύμβασης του έργου επέκτασης του Προβλήτα 6 και την υλοποίηση του λοιπού επενδυτικού πλάνου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε: «Οι ισχυρές επιδόσεις του Α΄ εξαμήνου αντικατοπτρίζουν τη σταθερά αναπτυξιακή πορεία της ΟΛΘ Α.Ε. και επιβεβαιώνουν την προσήλωσή μας στην πολυεπίπεδη αναβάθμιση του Λιμένος Θεσσαλονίκης. Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε τη συνεπή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού μας, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται το έργο της επέκτασης του Προβλήτα 6.

Παράλληλα, εστιάζουμε στην προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, με γνώμονα την ενίσχυση των λειτουργιών και της αποδοτικότητάς μας. Με αυτές τις κινήσεις ενισχύουμε σταθερά τη μακροπρόθεσμη αξία που δημιουργούμε για όλους τους εταίρους μας – μετόχους, εργαζομένους και συνεργάτες. Συγχρόνως, φιλοδοξούμε να αναδείξουμε περαιτέρω τον πρωταγωνιστικό ρόλο του λιμανιού ως διαμετακομιστικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και προοπτικές για την οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της χώρας συνολικά».