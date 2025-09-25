Η Ελλάδα σημειώνει σημαντική πρόοδο στον φετινό Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας (Economic Freedom of the World – EFW), που δημοσιεύεται από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) σε συνεργασία με το καναδικό Fraser Institute. Η χώρα κατατάσσεται στην 55η θέση ανάμεσα σε 165 χώρες, με συνολική βαθμολογία 7,15/10, καταγράφοντας άνοδο 15 θέσεων σε σχέση με πέρυσι. Η αξιολόγηση βασίζεται σε στοιχεία του 2023 και προσφέρει μια συγκριτική εικόνα για τη θέση της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την οικονομική ελευθερία.

Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας μετρά τον βαθμό στον οποίο οι πολιτικές και οι θεσμοί κάθε χώρας υποστηρίζουν την οικονομική ελευθερία των πολιτών. Η ετήσια μελέτη του Fraser Institute εκπονείται σε συνεργασία με ένα δίκτυο ανεξάρτητων ερευνητικών και εκπαιδευτικών ινστιτούτων από περίπου 100 χώρες, μεταξύ των οποίων και το ΚΕΦΙΜ για την Ελλάδα. Ο δείκτης αξιολογεί πέντε βασικούς τομείς: το μέγεθος του κράτους, την ποιότητα του νομικού συστήματος και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, την πρόσβαση σε ισχυρό και σταθερό νόμισμα, την ελευθερία στο διεθνές εμπόριο, καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά την τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και την επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με έρευνες σε επιστημονικά περιοδικά με peer-review, οι πολίτες χωρών με υψηλή οικονομική ελευθερία απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο ευημερίας, περισσότερα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

Η φετινή θέση της Ελλάδας την τοποθετεί στο δεύτερο τεταρτημόριο των εξεταζόμενων χωρών, ανάμεσα στην Ουρουγουάη και τη Βουλγαρία. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατατάσσεται 22η μεταξύ 27 κρατών-μελών, με τη Βουλγαρία στην 56η θέση, την Ουγγαρία στην 61η, τη Σλοβενία στην 63η, την Κροατία στην 67η και την Πολωνία στην 76η θέση. Πέρυσι, η Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση ανάμεσα στα κράτη της ΕΕ μαζί με την Πολωνία, ενώ η Κροατία βρισκόταν 14 θέσεις υψηλότερα.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις στον δείκτη φέτος είναι η Ιρλανδία (6η θέση), η Δανία (9η), η Ολλανδία (10η), το Λουξεμβούργο (11η) και η Φινλανδία (15η), ενώ η Κύπρος καταλαμβάνει την 20ή θέση με συνολική βαθμολογία 7,75/10.

Αναφορικά με τους επιμέρους δείκτες, η Ελλάδα παρουσιάζει τα εξής αποτελέσματα:

Μέγεθος του κράτους: 4,88/10 (152η θέση)

Νομικό σύστημα και δικαιώματα ιδιοκτησίας: 6,46/10 (43η θέση)

Σταθερότητα νομίσματος: 9,02/10 (30ή θέση)

Ελευθερία στο διεθνές εμπόριο: 8,51/10 (35η θέση)

Κανονιστικό περιβάλλον: 6,89/10 (47η θέση)

Σε διεθνές επίπεδο, στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στις τελευταίες θέσεις κατατάσσονται η Ζιμπάμπουε και η Βενεζουέλα.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, σχολίασε: «Η εντυπωσιακή άνοδος της Ελλάδας από την 70ή στην 55ή θέση υποδηλώνει ότι γίνονται σημαντικά βήματα προς ένα πιο ελεύθερο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Παρά την πρόοδο, το μέγεθος και το αποτύπωμα του κράτους εξακολουθούν να αποτελούν περιοριστικό παράγοντα. Η Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την ευημερία των πολιτών μέσω στοχευμένων δράσεων για τον περιορισμό του κράτους και την ενίσχυση της οικονομικής ελευθερίας».

Η φετινή μελέτη αναμένεται να ανανεωθεί στον επίσημο σύνδεσμο αύριο στις 2:00 μ.μ., ενώ προς το παρόν εμφανίζονται τα περσινά δεδομένα, προσφέροντας ένα πλήρες πλαίσιο αναφοράς για την πορεία της Ελλάδας στον διεθνή οικονομικό χάρτη. Η σταθερή βελτίωση, αν και σημαντική, δείχνει ότι η χώρα εξακολουθεί να έχει περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών και των πολιτικών που στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών.