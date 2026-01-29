Σε αμερικανικά χέρια φαίνεται πως θα περάσουν τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, καθώς η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία συμφώνησε με την Carlyle Group για ένα τίμημα κοντά στα 22 δισ. δολάρια. Η πώληση, που αφορά το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της εκτός Ρωσίας, εκκρεμεί πλέον προς έγκριση από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η Lukoil ανακοίνωσε πως συμφώνησε με τον όμιλο Carlyle να πουλήσει τη μονάδα της LUKOIL International GmbH, η οποία επιβλέπει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στο εξωτερικό, η αξία των οποίων υπολογίζεται από αναλυτές γύρω στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά.

Η ρωσική εταιρεία επισημαίνει ότι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τον όμιλο Carlyle χρειάζεται μεταξύ άλλων άδεια από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Στη Lukoil και τη μεγαλύτερη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία, τη Rosneft, έχουν επιβληθεί από τον περασμένο Οκτώβριο κυρώσεις από τις ΗΠΑ ως απάντηση, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, στη βραδεία πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει μπλοκάρει μέχρι στιγμής δύο απόπειρες επίτευξης συμφωνίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Πρώτα ανάμεσα στη Lukoil και τον ελβετικό όμιλο Gunvor τον Οκτώβριο, καθώς και μια προτεινόμενη ανταλλαγή μετοχών που οργανώθηκε από την Xtellus Partners, πρώην αμερικανικό βραχίονα της ρωσικής τράπεζας VTB, το Δεκέμβριο.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει δώσει στη Lukoil προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία της στο εξωτερικό.