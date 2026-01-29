Προκλητική εμφανίζεται και πάλι η Τουρκία, με το υπουργείο Άμυνας της γειτονικής χώρας να δηλώνει πως οι Navtex είναι αορίστου διάρκειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δηλώνει ότι οι Navtex «κατά των παράνομων δραστηριοτήτων της Ελλάδας στο Αιγαίο είναι αόριστες και δεν ισχύουν για 2 χρόνια».

#BREAKING Türkiye's Defense Ministry says its navigational warnings against Greece's illegal activities in Aegean Sea are indefinite, not 2 years pic.twitter.com/16ROHmi5y4 — Anadolu English (@anadoluagency) January 29, 2026

Σημειώνεται πως η παραπάνω δήλωση έρχεται λίγο πριν την αναμενόμενη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Φεβρουάριο.