Η πολυτελής έπαυλη στο Νιου Τζέρσεϊ που ανήκε στον φυλακισμένο Κινέζο εξόριστο, Μάιλς Γκουό, γνωστό και με τα ψευδώνυμα Χο Γουάν Κουόκ και Γκουό Γουενγκούι, έχει χάσει 14 εκατομμύρια δολάρια από την αξία της μέσα σε έναν χρόνο.

Η τιμή πώλησης του ακινήτου έπεσε από τα 33 εκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο του 2025 στα 19 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο. Η εντυπωσιακή αυτή πτώση έρχεται ενώ ο Γκουό βρίσκεται στη φυλακή, καταδικασμένος για εκτεταμένα χρηματοοικονομικά εγκλήματα που εξαπάτησαν χιλιάδες διαδικτυακούς υποστηρικτές του, σύμφωνα με το Realtor.com.

Ο Γκουό κρίθηκε ένοχος το 2024 από δικαστήριο της Νέας Υόρκης για απάτες άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Σύμφωνα με τις Αρχές, υποσχόταν στους επενδυτές του γρήγορα και σίγουρα κέρδη, όμως τα χρήματα κατέληγαν να χρηματοδοτούν έναν εξαιρετικά πολυτελή τρόπο ζωής, γεμάτο ακίνητα, σκάφη και ακριβά οχήματα.

Η έπαυλη των 21 υπνοδωματίων στο Νιου Τζέρσεϊ, γνωστή ως Crocker-McMillin Mansion, αποτελούσε το «διαμάντι» της περιουσίας του. Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονταν επίσης μία ακόμα έπαυλη στο Κονέκτικατ και ένα ρετιρέ με θέα στο Σέντραλ Παρκ. Ο Γκουό υπέβαλε αίτηση πτώχευσης το 2022 και συνελήφθη το 2023 για το σχέδιο απάτης δισεκατομμυρίων.

Jailed billionaire has cut the price of his Gilded Age mansion by $14M — and stands to take a $7M loss https://t.co/wYyjS5e3XZ pic.twitter.com/x208Hr3RvM — New York Post (@nypost) January 28, 2026

Τον Ιούλιο του 2024, δικαστήριο της Νέας Υόρκης τον καταδίκασε για συνωμοσία εκβιασμού, καθώς και για απάτες σε τίτλους, ηλεκτρονικές απάτες και ξέπλυμα χρήματος. Στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής διαδικασίας πτώχευσης, οι Αρχές κατέσχεσαν την έπαυλη των 4.645 τ.μ., ένα υπερπολυτελές γιοτ αξίας 37 εκατ. δολαρίων, μία Ferrari 3,5 εκατ. δολαρίων, δύο ιδιωτικά τζετ και άλλα ακίνητα υψηλής αξίας.

A disgraced billionaire’s Gilded Age mansion has taken a $14 million price cut after he was convicted of scamming followers out of over $1 billion to fund a lavish lifestyle.



Miles Guo was found guilty in New York in July 2024 on racketeering, securities fraud, wire fraud, and… pic.twitter.com/s9VEJtdV43 — Realtor.com (@realtordotcom) January 28, 2026

Οι πωλήσεις αυτών των περιουσιακών στοιχείων αποσκοπούν στην ανάκτηση μέρους από τα περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια που, σύμφωνα με τις Αρχές, δαπανήθηκαν για τη χρηματοδότηση της υπερβολικά πλούσιας ζωής του.

Ο Μάιλς Γκουό παραμένει σήμερα κρατούμενος σε φυλακή του Μπρούκλιν, εν αναμονή της τελικής του ποινής.