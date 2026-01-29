Ποια είναι σήμερα η πιο ακριβή πόλη στον κόσμο; Ο δείκτης κόστους ζωής του Numbeo για το 2026 μόλις δημοσιεύθηκε και αποκαλύπτει ποιες μητροπόλεις απαιτούν το μεγαλύτερο budget για την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Η ζωή στα κορυφαία αστικά κέντρα του πλανήτη, εκεί όπου συγκεντρώνονται η πολιτιστική δραστηριότητα, η γαστρονομία, οι αγορές και η νυχτερινή διασκέδαση, συνοδεύεται συχνά από υψηλό κόστος. Ο ετήσιος δείκτης του Numbeo έρχεται να αποτυπώσει αυτή την πραγματικότητα με μετρήσιμα στοιχεία.

Η έρευνα αξιολογεί το κόστος ενοικίων, εστιατορίων, τροφίμων και την τοπική αγοραστική δύναμη, συνδυάζοντάς τα σε δύο ξεχωριστές κατατάξεις: μία που περιλαμβάνει το κόστος στέγασης και μία που το εξαιρεί. Η δεύτερη λίστα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για ταξιδιώτες, καθώς δείχνει ποιες πόλεις είναι πιο ακριβές όσον αφορά τις καθημερινές δαπάνες, ανεξάρτητα από τη διαμονή.

Στην κορυφή της κατάταξης χωρίς το κόστος ενοικίου βρίσκεται η Ζυρίχη, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως όταν το ενοίκιο συνυπολογίζεται, αμέσως μετά τη Νέα Υόρκη. Ο συνολικός δείκτης κόστους ζωής της ελβετικής πόλης διαμορφώνεται στο 118,5, με δείκτη τροφίμων 115,4, δείκτη εστιατορίων 121 και ιδιαίτερα υψηλή τοπική αγοραστική δύναμη στο 164,4.

Όπως αναφέρει το Time Out, η πρωτιά της Ζυρίχης δεν αποτελεί έκπληξη. Η Ελβετία είναι διαχρονικά συνδεδεμένη με υψηλό κόστος ζωής και, σύμφωνα με τα στοιχεία του Numbeo, οι ελβετικές πόλεις καταλαμβάνουν και τις έξι πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Τη Ζυρίχη ακολουθούν η Γενεύη, η Βασιλεία, η Λωζάνη, το Λουγκάνο και η Βέρνη.

Όσον αφορά την υπόλοιπη δεκάδα, η Νέα Υόρκη βρίσκεται στην 7η θέση, ενώ την 8η καταλαμβάνει το Ρέικιαβικ, η πρωτεύουσα της Ισλανδίας. Τη λίστα συμπληρώνουν δύο ακόμη πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών -η Χονολουλού και το Σαν Φρανσίσκο- επιβεβαιώνοντας ότι το υψηλό κόστος ζωής αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο.

Δείτε τη λίστα με τις 10 πόλεις με το υψηλότερο κόστος ζωής παγκοσμίως: