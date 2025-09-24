Το φορολογικό καθεστώς για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb αποσαφηνίζει η ΑΑΔΕ. Μέσα από έναν νέο αναλυτικό οδηγό, παρουσιάζονται οι νέες υποχρεώσεις σε ΦΠΑ, ΑΜΑ, διάρκεια μίσθωσης και ανανεώσεις συμβάσεων.

Όπως διευκρινίζεται ο χαρακτηρισμός μιας μίσθωσης ως βραχυχρόνιας ή μη είναι ανεξαρτήτως από το αν η μίσθωση συνάπτεται ή όχι μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Κάθε διαμονή έως 59 ημέρες χωρίς πρόσθετες υπηρεσίες θεωρείται βραχυχρόνια και πρέπει να δηλώνεται στο Μητρώο της ΑΑΔΕ με Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).

Νέες περιοχές εκτός Airbnb

Παράλληλα, η κυβέρνηση, μετά το απαγορευτικό σε νέα Airbnb στα τρία πρώτα διαμερίσματα του δήμου Αθηναίων, σχεδιάζει να επεκτείνει την αναστολή χορήγησης νέων αδειών Airbnb σε νέες περιοχές της χώρας με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων και την αύξηση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο οδηγό της ΑΑΔΕ:

Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου διάρκειας έως και 59 ημερών, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην των κλινοσκεπασμάτων. Η μίσθωση ακινήτου με διάρκεια 60 ημερών και άνω θεωρείται πλέον μακροχρόνια και υφίσταται υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Η μίσθωση ακινήτου με παροχή επιπλέον υπηρεσιών πέραν των κλινοσκεπασμάτων θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και πρέπει να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ. Τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων των 1ου, 2ου και 3ου Δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Αθηναίων δύνανται να εγγραφούν και να λάβουν νέο αριθμό εγγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι ήταν εγγεγραμμένα, στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης λόγω λύσης της προηγούμενης με νέο ή τον ίδιο μισθωτή/υπεκμισθωτή,

β) μεταβολή στο πρόσωπο του διαχειριστή, χωρίς μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος,

γ) μεταβολή στο πρόσωπο του διαχειριστή εξαιτίας μεταβίβασης του ακινήτου (λόγω επαχθούς ή χαριστικής αιτίας) ή κληρονομικής διαδοχής,

δ) επανεγγραφή του ίδιου ακινήτου από τον ίδιο Διαχειριστή, λόγω προηγούμενης διακοπής του ΑΜΑ.