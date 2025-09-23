Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ επεσήμανε κατά τη διάρκεια δηλώσεών του ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους δασμούς προκαλούν ανησυχίες στην αγορά ξένου συναλλάγματος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο Λι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη λαμβάνοντας μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα.

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών εισαγωγής που επιβλήθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λι είπε ότι μία μεγάλη επένδυση από τη Νότια Κορέα στις ΗΠΑ που έχει προταθεί στο πλαίσιο επίτευξης της παραπάνω συμφωνίας, θα μπορούσε να πλήξει τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ