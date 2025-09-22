Στο μικροσκόπιο των θεσμών βρίσκεται η ελληνική οικονομία, με το οικονομικό επιτελείο να καλείται να παρουσιάσει στους ελεγκτές της Κομισιόν την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, την πορεία των βασικών μεγεθών του προϋπολογισμού και τις κατευθύνσεις του νέου, στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής αξιολόγησης και του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Έσοδα και δαπάνες μπαίνουν πρώτα στο τραπέζι. Η Αθήνα εμφανίζεται σε πλεονεκτική θέση, κρατώντας στα χέρια της οκταμηνιαία στοιχεία που δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 8,7 δισ. ευρώ. Στο διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025 τα καθαρά έσοδα έφθασαν τα 48,459 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 185 εκατ. τον στόχο. Οι φόροι προ επιστροφών ανήλθαν σε 46,596 δισ. ευρώ, +4,8% έναντι στόχου, ενώ οι δαπάνες περιορίστηκαν στα 46,299 δισ. ευρώ, 3,356 δισ. κάτω από τον προγραμματισμό.

Πρωτογενές πλεόνασμα

Οι επιδόσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού «δείχνουν» πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 10 δισ. ευρώ, σχεδόν διπλάσιο του αρχικού στόχου (2,4% του ΑΕΠ).

Η ανάπτυξη «φρενάρει»

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ανάπτυξη. Το ΑΕΠ στο α΄ εξάμηνο του έτους κινήθηκε στο 1,95% με τον πήχη για φέτος να έχει τοποθετηθεί στο 2,3% στο σύνολο. Η επιβράδυνση αποδίδεται στη συρρίκνωση της συμβολής των αποθεμάτων τα οποία διαμορφώθηκαν σε 632 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο από 1,7 δισ. στο α΄ τρίμηνο αλλά και στις διεθνείς αναταράξεις (δασμοί ΗΠΑ στις ευρωπαϊκές εισαγωγές, γεωπολιτικές εντάσεις, αστάθεια στις τιμές ενέργειας).

Τουρισμός

Παρά τα σύννεφα, στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκτιμούν ότι το στοίχημα της ανάπτυξης θα κερδηθεί, ποντάροντας στα αυξημένα τουριστικά έσοδα και στην επικείμενη αναθεώρηση στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ. Για τον Ιούλιο η ΤτΕ κατέγραψε σε ετήσια βάση αύξηση εσόδων κατά 591 εκατ. ευρώ (4,5 δισ. έναντι 3,9 δισ. το 2024). Στο επτάμηνο 2025 τα έσοδα ανήλθαν σε 12,18 δισ. ευρώ έναντι 10,83 δισ., με επιπλέον 1,35 δισ. τουριστικά έσοδα. Οι αφίξεις αυξήθηκαν 6,4%, οι εισπράξεις κατά 15%.

Ταμείο Ανάκαμψης

Στο μέτωπο του Ταμείου Ανάκαμψης οι Βρυξέλλες κοιτούν τα 194 ορόσημα που απομένουν έως τον Αύγουστο 2026. Σχεδιάζεται νέα αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0» με απεντάξεις έργων και ανακατανομές στόχων. Τον Ιούλιο η Αθήνα υπέβαλε το 6ο αίτημα εκταμίευσης (2,1 δισ. ευρώ), ανεβάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις σε 23,4 δισ. (65% των πόρων). Από αυτά, οι επιχορηγήσεις 12,04 δισ. ευρώ (66%). Ακολουθούν αιτήματα για δάνεια 1,8 δισ. ευρώ και για το έβδομο αίτημα (1,7 δισ. επιχορηγήσεις συν 1,8 δισ. δάνεια). Το 2026 προβλέπονται δύο ακόμη αιτήματα, με κάλυψη 30 και 130 οροσήμων αντίστοιχα.

Ο νέος προϋπολογισμός

Στην ατζέντα βρίσκεται και το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, που κατατίθεται στη Βουλή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025. Στόχος η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων, ενώ για παροχές προβλέπονται μέτρα 1,7 δισ. ευρώ, με έμφαση στη στήριξη οικογενειών με παιδιά και των μεσαίων εισοδημάτων.