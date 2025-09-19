Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος μηνιαίας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ ανοίγει η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο παιχνίδι περισσότερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Μετά την υποχρεωτική υπαγωγή από την 1η Ιουλίου 2025 των 92.590 νέων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που είχαν κάνει έναρξη εργασιών από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2025, έρχεται η σειρά και άλλων φορολογουμένων να μπουν στο ίδιο καθεστώς από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ με τον μήνα

Προαιρετικά από την 1η Οκτωβρίου 2025, επιχειρήσεις με απλογραφικά στοιχεία που είχαν έναρξη εργασιών έως 31 Δεκεμβρίου 2023 μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ. Οι επιχειρήσεις αυτές, που σήμερα υποβάλλουν τριμηνιαία δήλωση, έχουν τη δυνατότητα να μεταπηδήσουν στο μηνιαίο καθεστώς υποβολής για κάθε φορολογική περίοδο. Η δήλωση επιλογής υποβάλλεται μέχρι την προτελευταία εργάσιμη του 1ου, 4ου, 7ου ή 10ου μήνα, με ισχύ από την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής. Η επιλογή δεν ανακαλείται πριν περάσουν 12 μήνες.

Η μετάβαση στις μηνιαίες δηλώσεις είναι εργαλείο για τον περιορισμό του φαινομένου των «εποχικών» επιχειρήσεων που ανοίγουν λίγο πριν την τουριστική σεζόν, εξαφανίζονται μετά το τέλος της και στο μεταξύ κρατούν τον ΦΠΑ που έχουν εισπράξει. Με το νέο σύστημα, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να έχει πιο άμεση εικόνα και έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων.

Υποχρεωτικό για νεοσύστατες

Το πρώτο κύμα που μπήκε υποχρεωτικά στο μηνιαίο καθεστώς αφορούσε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που ξεκίνησαν εντός του 2024 και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ανεξάρτητα από βιβλία (απλογραφικά ή διπλογραφικά), υποβάλλουν πλέον μηνιαία δήλωση αντί για τριμηνιαία. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πρόκειται για 92.590 επιχειρήσεις. Οι ίδιες μπορούν να επιστρέψουν στο τριμηνιαίο καθεστώς μόνο μετά από 24 μήνες από την έναρξη δραστηριότητας.

Επιστροφή στην τριμηνιαία υποβολή

Μετά την παρέλευση 24 μηνών από την υποχρεωτική ένταξη στο μηνιαίο καθεστώς, οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία μπορούν να επιστρέψουν στις τριμηνιαίες δηλώσεις. Η δήλωση αλλαγής υποβάλλεται επίσης μέχρι την προτελευταία εργάσιμη του 1ου, 4ου, 7ου ή 10ου μήνα, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (Μητρώο και Επικοινωνία/Αλλαγή στοιχείων μητρώου). Και αυτή η επιλογή δεν μπορεί να ανακληθεί πριν περάσουν 12 μήνες από την έναρξή της.